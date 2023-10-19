Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В ЄС продовжено тимчасовий захист українських біженців arrow

В ЄС продовжено тимчасовий захист українських біженців

19 жовтня 2023 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЄС продовжено тимчасовий захист українських біженців
Українські біженці перетинають кордон. Фото: Радіо.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Європейському Союзі остаточно продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Нові правила діятимуть щонайменше два роки.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Читайте також:

Тимчасовий захист подовжено

27 вересня поточного року міністри країн ЄС досягли згоди у політичній домовленості щодо продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Відзначимо, що 4 березня минулого року Євросоюзі задіяли директиву про тимчасовий захист. Цей механізм ЄС задіює у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, в тому числі й:

  • доступом до житла;
  • доступом до ринку праці;
  • медичною допомогою;
  • доступом освіти для дітей.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, чи платитимуть українці з в'їзд до країн ЄС у наступному році. Також у ЄС заявили, що Україна входить у зимовий період зі слабкою енергосистемою. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі