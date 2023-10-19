В ЄС продовжено тимчасовий захист українських біженців
В Європейському Союзі остаточно продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Нові правила діятимуть щонайменше два роки.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Тимчасовий захист подовжено
27 вересня поточного року міністри країн ЄС досягли згоди у політичній домовленості щодо продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.
Відзначимо, що 4 березня минулого року Євросоюзі задіяли директиву про тимчасовий захист. Цей механізм ЄС задіює у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.
Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.
Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, в тому числі й:
- доступом до житла;
- доступом до ринку праці;
- медичною допомогою;
- доступом освіти для дітей.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, чи платитимуть українці з в'їзд до країн ЄС у наступному році. Також у ЄС заявили, що Україна входить у зимовий період зі слабкою енергосистемою.
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