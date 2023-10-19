В ЄС продовжено тимчасовий захист українських біженців

Українські біженці перетинають кордон. Фото: Радіо.Свобода

В Європейському Союзі остаточно продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Нові правила діятимуть щонайменше два роки.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Читайте також:

Тимчасовий захист подовжено

27 вересня поточного року міністри країн ЄС досягли згоди у політичній домовленості щодо продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Відзначимо, що 4 березня минулого року Євросоюзі задіяли директиву про тимчасовий захист. Цей механізм ЄС задіює у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, в тому числі й:

доступом до житла;

доступом до ринку праці;

медичною допомогою;

доступом освіти для дітей.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, чи платитимуть українці з в'їзд до країн ЄС у наступному році. Також у ЄС заявили, що Україна входить у зимовий період зі слабкою енергосистемою.