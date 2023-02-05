Браки с детьми — в Индии арестовали более двух тысяч мужчин

В Индии арестовали более двух тысяч мужчин за браки с несовершеннолетними
В индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин. Все они женились на несовершеннолетних девушках.
Об этом в своем Twitter рассказал глава правительства штата Химанта Бисва Сарма.
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Подробности
Известно, что все задержания прошли в северо-восточном штате Индии Ассам. Там полиция арестовала 2,2 тысячи мужчин в рамках борьбы с браком с несовершеннолетними девушками.
По словам начальника полиции, задержания произошли на основе 4074 зарегистрированных полицейскими делами, которые касаются в общей сложности около 8000 мужчин. Среди задержанных более 50 индуистских и мусульманских священнослужителей, заключавших браки с несовершеннолетними.
Согласно индийскому семейному кодексу, браки для женщин в стране разрешены с 18 лет, а для мужчин — с 21 года. Также на рассмотрении в индийском парламенте находится законопроект, предусматривающий повышение возраста брака для женщин с 18 до 21 года.
По словам министра по делам женщин и развития детей Индии Смрити Иране, эта инициатива позволит девушкам учиться и достичь экономической независимости.
Как известно, из-за бедности в Индии, отсутствия образования, социальных норм и практики, особенно в сельской местности, законодательные ограничения нередко нарушаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Китае разрешили холостым людям законно иметь детей. Это связано с тем, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня в последние годы.
Отметим, что в 2019 году правительство Китая постановило, что только замужним женщинам законно разрешается рожать детей.