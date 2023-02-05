Шлюби з дітьми — в Індії заарештували понад дві тисячі чоловіків

Усі затримання відбулися в одному штаті

В індійському штаті Ассам поліція заарештувала понад дві тисячі чоловіків. Всі вони одружилися з неповнолітніми дівчатами.

Про це у своєму Twitter розповів голова уряду штату Хіманта Бісва Сарма.

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Відомо, що всі затримання відбулися у північно-східному штаті Індії Ассам. Там поліція заарештувала 2,2 тисячі чоловіків в межах боротьби з укладанням шлюбів з неповнолітніми дівчатами.

За словами начальника поліції, затримання відбулися на основі 4074 зареєстрованих поліцейськими справ, які стосуються загалом близько 8000 чоловіків. Серед затриманих понад 50 індуїстських і мусульманських священнослужителів, які укладали шлюби з неповнолітніми.

Згідно з індійським сімейним кодексом, шлюби для жінок у країні дозволені з 18 років, а для чоловіків — з 21 року. Також на розгляді в індійському парламенті знаходиться законопроєкт, який передбачає підвищення віку шлюбу для жінок з 18 до 21 року.

За словами міністра у справах жінок та розвитку дітей Індії Смріті Ірані, ця ініціатива дозволить дівчатам навчатись та досягати економічної незалежності.

Як відомо, через бідність в Індії, відсутність освіти, соціальні норми і практику, особливо в сільській місцевості, законодавчі обмеження нерідко порушуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Китаї дозволили неодруженим людям законно мати дітей. Це пов'язано з тим, що шлюб і народжуваність впали до рекордно низького рівня за останні роки.

Зазначимо, що у 2019 році уряд Китаю постановив, що тільки заміжнім жінкам законно дозволяється народжувати дітей.