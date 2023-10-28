В Иране умерла 16-летняя девушка, на которую напала полиция из-за неправильного ношения хиджаба

Армита Гераванд, умершая после нападения полиции. Фото: скриншот с видео в CNN

В Иране умерла 16-летняя девушка, на которую недавно напала полиция морали в метро. Правоохранители задержали ее за то, что она неправильно надела хиджаб.

Об этом сообщает издание CNN.

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Смерть девушки

"К сожалению, повреждение головного мозга привело к тому, что потерпевшая некоторое время находилась в коме, и она умерла несколько минут назад", — говорится в издании.

Известно, что Армиту госпитализировали с травмой головы после того, как на подростка напала полиция морали в Тегеранском метро. Ее обвинили в том, что она неправильно носит хиджаб.

Детали инцидента

Напомним, в Иране у шестнадцатилетней девочки диагностировали смерть мозга. Это произошло после столкновений с полицейскими из-за нарушения закона страны о ношение хиджаба.

В то же время в ответ на это власти Ирана отрицали заявления правозащитных организаций о том, что шестнадцатилетняя девушка пострадала во время столкновения с полицией.

Следует также добавить, что в сентябре 2022 года в Иране полиция морали арестовала девушку за неправильное ношение хиджаба. После задержания она скончалась. Поэтому в стране вспыхнули массовые акции протеста. Последний инцидент может возобновить митинги.

Также мы писали, 16 октября в Иране зарезали одного из величайших кинорежиссеров страны Дариуш Мехрджуи. Его убили вместе с женой Вахиде Мохаммадифар в собственном доме у Тегерана.