В Ірані померла 16-річна дівчина, на яку напала поліція через неправильне носіння хіджабу
В Ірані померла 16-річна дівчина, на яку нещодавно напала поліція моралі у метро. Правоохоронці затримали її за те, що вона неправильно одягнула хіджаб.
Про це повідомляє видання CNN.
Смерть дівчини
"На жаль, пошкодження головного мозку призвело до того, що потерпіла деякий час перебувала у комі, і вона помер кілька хвилин тому", — йдеться у виданні.
Відомо, що Арміту госпіталізували з травмою голови після того, як на підлітка напала поліція моралі у Тегеранському метро. Її звинуватили у тому, що вона неправильно носить хіджаб.
Деталі інциденту
Нагадаємо, в Ірані у шістнадцятирічної дівчини діагностували смерть мозку. Це сталося після сутичок з поліціянтами через порушення закону країни про носіння хіджабу.
Водночас у відповідь на це влада Ірану заперечила заяви правозахисних організацій про те, що шістнадцятирічна дівчина постраждала під час сутички з поліцією.
Варто також додати, що у вересні 2022 року в Ірані поліція моралі заарештувала дівчину за неправильне носіння хіджабу. Після затримання вона померла. Через це у країні спалахнули масові акції протесту. Останній інцидент може відновити мітинги.
Також ми писали, 16 жовтня в Ірані зарізали одного з найвидатніших кінорежисерів країни Даріуш Мехрджуї. Його вбили разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку біля Тегерану.
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