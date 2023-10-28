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В Ірані померла 16-річна дівчина, на яку напала поліція через неправильне носіння хіджабу

28 жовтня 2023 17:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Ірані померла 16-річна дівчина, на яку напала поліція через неправильне носіння хіджабу
Арміта Гераванд, яка померла після нападу поліції. Фото: скриншот з відео в CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Ірані померла 16-річна дівчина, на яку нещодавно напала поліція моралі у метро. Правоохоронці затримали її за те, що вона неправильно одягнула хіджаб. 

Про це повідомляє видання CNN.

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Смерть дівчини

"На жаль, пошкодження головного мозку призвело до того, що потерпіла деякий час перебувала у комі, і вона помер кілька хвилин тому", — йдеться у виданні.

Відомо, що Арміту госпіталізували з травмою голови після того, як на підлітка напала поліція моралі у Тегеранському метро. Її звинуватили у тому, що вона неправильно носить хіджаб. 

Деталі інциденту

Нагадаємо, в Ірані у шістнадцятирічної дівчини діагностували смерть мозку. Це сталося після сутичок з поліціянтами через порушення закону країни про носіння хіджабу.

Водночас у відповідь на це влада Ірану заперечила заяви правозахисних організацій про те, що шістнадцятирічна дівчина постраждала під час сутички з поліцією.

Варто також додати, що у вересні 2022 року в Ірані поліція моралі заарештувала дівчину за неправильне носіння хіджабу. Після затримання вона померла. Через це у країні спалахнули масові акції протесту. Останній інцидент може відновити мітинги.

Також ми писали, 16 жовтня в Ірані зарізали одного з найвидатніших кінорежисерів країни Даріуш Мехрджуї. Його вбили разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку біля Тегерану.

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