В Ирпене строят дом по 3D-технологии для семьи военного. Скриншот с видео

В Ирпене началось строительство первого в Украине жилого дома по 3D-технологии. Его построят для семьи военного.

Об этом сообщает ирпенский городской голова Игорь Маркушин.

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Игорь Маркушин заявил, что важным преимуществом 3D-строительства является скорость. 3D-принтер создает каркас дома площадью 130 м² всего за 8 дней.

"Сегодня я впервые увидел своими глазами, как программист запустил с компьютера работу 3D-принтера, и он начал "печатать" стены будущего дома. Словами трудно описать, просто посмотрите на видео, как работает это строительное чудо", — говорит Маркушин.

Дом построят для семьи военных

Дом построят для семьи ирпенчан Березовых. С начала боевых действий в Киевской области россияне разрушили их дом, вскоре в ряды ВСУ присоединился Ярослав Березовый.

"Но, к сожалению, полгода спустя погиб на позициях под Бахмутом. Жена Наталья и две красавицы дочери остались сами, еще и без родного дома, который строил отец", — говорит городской голова.

Он также добавил, что из-за бесконечных бюрократических процедур Наталья не могла подаваться на государственные программы по компенсации.

"Поэтому мы вместе с благотворителями решили помочь именно этой семье вернуть дом", — говорит Маркушин.

Напомним, ранее мы писали, что в Ирпене впервые в Украине планируют "напечатать" на 3D-принтере частный дом. Дом планируют изготовить для ирпенчанки Натальи, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.