Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового arrow

В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового

18 серпня 2023 12:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового
В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Ірпені розпочалося будівництво першого в Україні житлового будинку за 3D-технологією. Його збудують для родини військового.

Про це повідомляє ірпінський міський голова Ігор Маркушин.

Читайте також:

Деталі

Ігор Маркушин заявив, що важливою перевагою 3D-будівництва є швидкість. 3D-принтер створює каркас дому площею 130 м² лише за 8 днів.

"Сьогодні я вперше побачив на власні очі, як програміст запустив з комп'ютера роботу 3D-принтера, і він почав "друкувати" стіни майбутнього будинку. Словами важко описати, просто подивіться на відео, як працює це будівельне диво", — каже Маркушин.

 

Будинок збудують для родини військових

Оселю збудують для родини ірпінчан Березових. З початку бойових дій у Київській області росіяни зруйнували їхній дім, згодом до лав ЗСУ приєднався Ярослав Березовий.

"Але, на жаль, пів року потому загинув на позиціях під Бахмутом. Дружина Наталія і дві красуні доньки залишилися самі, ще й без рідного дому, який будував батько", — каже міський голова.

Він також додав, що через незакінчені бюрократичні процедури Наталія не могла подаватися на державні програми з компенсації.

"Тож ми разом з благодійниками вирішили допомогти саме цій родині повернути дім", — каже Маркушин.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Ірпені вперше в Україні планують "надрукувати" на 3D-принтері приватний будинок. Оселю планують виготовити для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз