В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового
В Ірпені розпочалося будівництво першого в Україні житлового будинку за 3D-технологією. Його збудують для родини військового.
Про це повідомляє ірпінський міський голова Ігор Маркушин.
Деталі
Ігор Маркушин заявив, що важливою перевагою 3D-будівництва є швидкість. 3D-принтер створює каркас дому площею 130 м² лише за 8 днів.
"Сьогодні я вперше побачив на власні очі, як програміст запустив з комп'ютера роботу 3D-принтера, і він почав "друкувати" стіни майбутнього будинку. Словами важко описати, просто подивіться на відео, як працює це будівельне диво", — каже Маркушин.
Будинок збудують для родини військових
Оселю збудують для родини ірпінчан Березових. З початку бойових дій у Київській області росіяни зруйнували їхній дім, згодом до лав ЗСУ приєднався Ярослав Березовий.
"Але, на жаль, пів року потому загинув на позиціях під Бахмутом. Дружина Наталія і дві красуні доньки залишилися самі, ще й без рідного дому, який будував батько", — каже міський голова.
Він також додав, що через незакінчені бюрократичні процедури Наталія не могла подаватися на державні програми з компенсації.
"Тож ми разом з благодійниками вирішили допомогти саме цій родині повернути дім", — каже Маркушин.
Нагадаємо, раніше ми писали, в Ірпені вперше в Україні планують "надрукувати" на 3D-принтері приватний будинок. Оселю планують виготовити для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.