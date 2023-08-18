В Ірпені будують будинок за 3D-технологією для родини військового. Скриншот з відео

В Ірпені розпочалося будівництво першого в Україні житлового будинку за 3D-технологією. Його збудують для родини військового.

Про це повідомляє ірпінський міський голова Ігор Маркушин.

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Ігор Маркушин заявив, що важливою перевагою 3D-будівництва є швидкість. 3D-принтер створює каркас дому площею 130 м² лише за 8 днів.

"Сьогодні я вперше побачив на власні очі, як програміст запустив з комп'ютера роботу 3D-принтера, і він почав "друкувати" стіни майбутнього будинку. Словами важко описати, просто подивіться на відео, як працює це будівельне диво", — каже Маркушин.

Будинок збудують для родини військових

Оселю збудують для родини ірпінчан Березових. З початку бойових дій у Київській області росіяни зруйнували їхній дім, згодом до лав ЗСУ приєднався Ярослав Березовий.

"Але, на жаль, пів року потому загинув на позиціях під Бахмутом. Дружина Наталія і дві красуні доньки залишилися самі, ще й без рідного дому, який будував батько", — каже міський голова.

Він також додав, що через незакінчені бюрократичні процедури Наталія не могла подаватися на державні програми з компенсації.

"Тож ми разом з благодійниками вирішили допомогти саме цій родині повернути дім", — каже Маркушин.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Ірпені вперше в Україні планують "надрукувати" на 3D-принтері приватний будинок. Оселю планують виготовити для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні.