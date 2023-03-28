Ирпень начинает масштабное восстановление: мэр назвал дату

Из-за нехватки средств город не мог запустить восстановительный процесс в прошлом году после деоккупации

Мэр города Ирпень Александр Маркушин анонсировал масштабное восстановление города уже со средины апреля. Финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта, соответственно, восстановительные работы и восстановление в целом будет продолжаться до зимы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, в такие города как Ирпень, вероятнее всего, российского вторжения больше не будет. Даже если враг еще раз на это отважится со стороны беларуси — ВСУ будут встречать его уже на границах.

"Поэтому хотим показать, что восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень. По сути, это пилотный проект по восстановлению. Со средины апреля, будем как пчелы в улье. Финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта. До зимы будем все восстанавливать", — заверил мэр.

За неимением средств город не мог запустить восстановительный процесс в прошлом году после деоккупации. К примеру, правительство Литвы помогает Ирпеню отстроить один из разрушенных детских садов, но сначала они готовы были это делать только после окончания войны. И такая позиция была у многих стран, говорит мэр.

"У меня 85% жителей города вернулись назад. Также мы приняли почти 30 тысяч переселенцев с востока страны. Детям же надо где-то учиться. Поэтому Литва согласилась сделать исключение для Ирпеня. И наша задача показать максимальное и прозрачное использование их средств и высокий темп восстановления", — подчеркнул Маркушин.

Напомним, город-герой Ирпень активно возвращается к жизни и начинает масштабное восстановление разрушенных российскими войсками зданий. Это сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться российские войска.