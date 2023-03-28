Ірпінь починає масштабну відбудову: мер назвав місяць

Через брак коштів місто не могло запустити відновлювальний процес торік після деокупації

Мер міста Ірпінь Олександр Маркушин анонсував масштабну відбудову міста вже із середини квітня. Фінансування із державного бюджету буде виділене в кінці березня, відповідно відновлювальні роботи та відбудова в цілому триватиме до зими.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, у такі міста як Ірпінь, найімовірніше, російського вторгнення більше не буде. Навіть якщо ворог ще раз на це відважиться з боку білорусі — ЗСУ зустрічатимуть його вже на кордонах.



"Тому хочемо показати, що відбудова України починається із міста-героя Ірпінь. По суті, це пілотний проєкт по відбудові. Із середини квітня, будемо як бджоли у вулику. Фінансування із державного бюджету буде виділене в кінці березня. До зими все відновлюватимемо та відбудовуватимем", — сказав мер.

Через брак коштів місто не могло запустити відновлювальний процес торік після деокупації. Наприклад, уряд Литви допомагає Ірпеню відбудувати один із зруйнованих дитячих садків, але спершу вони готові були це робити тільки після закінчення війни. І така позиція була у багатьох країн, каже мер.

"У мене 85% жителів міста повернулися назад. Також ми прийняли майже 30 тисяч переселенців зі сходу країни. Дітям же треба десь навчатися. Тому Литва погодилась зробити вийняток для Ірпеня. І наше завдання зараз показати максимальне і прозоре використання їхніх коштів та високий темп відбудови", — наголосив Маркушин.

Нагадаємо, місто-герой Ірпінь активно повертається до життя та розпочинає масштабну відбудову зруйнованих російськими військами будівель. Це сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.