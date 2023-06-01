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В Ирпене открыли пляжный сезон на руинах: фоторепортаж

1 июня 2023 14:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Начало лета: в Ирпене стартовал пляжный сезон
Пляж в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Ирпене на Киевщине заработал пляж отдыха с видом на самый популярный разрушенный ЖК "Ирпенские Липки", куда приезжали политики разных стран мира, чтобы увидеть доказательства российского терроризма. Несмотря на то, что демонтаж разрушенных домов в городе только начался, жизнь туда вернулась давно и местные открыли пляжный сезон, потому что "кого они хотят победить".

Начало лета в Ирпене и открытие пляжного сезона зафиксировали корреспонденты Новини.LIVE.

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Война войной, а лето по расписанию. Один из пляжей в Ирпене встретил первых отдыхающих. Семьи, с друзьями и детьми загорают и купаются под летним солнцем. После всего пережитого, несмотря на войну, ирпенчане живут дальше.

Но на этом пляже полностью невозможно забыть о последствиях оккупации. Напротив зоны отдыха — разрушенные дома.

Ирпень
Люди на пляже в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
Ирпень
Пляж отдыха в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
Пляжный сезон
В Ирпене открыли пляжный сезон. Фото: Новини.LIVE
Ирпень
Пляж в Ирпене с видом на разрушенные дома. Фото: Новини.LIVE
Пляж
Отдых на пляже. Фото: Новини.LIVE

Фото сделаны днем 31 мая 2023 года.

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