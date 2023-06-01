Початок літа: в Ірпені стартував пляжний сезон

Пляж в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

В Ірпені на Київщині запрацював пляж відпочинку з виглядом на найпопулярніший зруйнований ЖК "Ірпінські Липки", куди приїздили політики різних країн світу, аби побачити докази російського тероризму. Попри те, що демонтаж зруйнованих будинків у місті лише розпочався, життя туди повернулося давно і місцеві відкрили пляжний сезон, бо "кого вони хочуть перемогти".

Початок літа в Ірпені та відкриття пляжного сезону зафіксували кореспонденти Новини.LIVE.

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Війна війною, а літо за розкладом. Один із пляжів в Ірпені зустрів перших відпочивальників. Родинами, з друзями та дітьми місцеві засмагають і купаються під літнім сонцем. Після всього пережитого, попри війну, ірпінчани живуть далі.

Але на цьому пляжі повністю неможливо забути про наслідки окупації. Навпроти зони відпочинку — зруйновані будинки.

Люди на пляжі в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

Пляж для відпочинку в Ірпені. Фото: Новини.LIVE

В Ірпені відкрили пляжний сезон. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Ірпені з виглядом на зруйновані будинки. Фото: Новини.LIVE

Відпочивальники на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Фото зроблені вдень 31 травня 2023 року.