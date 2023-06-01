Початок літа: в Ірпені стартував пляжний сезон

В Ірпені відкрили пляжний сезон на руїнах: фоторепортаж
В Ірпені на Київщині запрацював пляж відпочинку з виглядом на найпопулярніший зруйнований ЖК "Ірпінські Липки", куди приїздили політики різних країн світу, аби побачити докази російського тероризму. Попри те, що демонтаж зруйнованих будинків у місті лише розпочався, життя туди повернулося давно і місцеві відкрили пляжний сезон, бо "кого вони хочуть перемогти".
Початок літа в Ірпені та відкриття пляжного сезону зафіксували кореспонденти Новини.LIVE.
Війна війною, а літо за розкладом. Один із пляжів в Ірпені зустрів перших відпочивальників. Родинами, з друзями та дітьми місцеві засмагають і купаються під літнім сонцем. Після всього пережитого, попри війну, ірпінчани живуть далі.
Але на цьому пляжі повністю неможливо забути про наслідки окупації. Навпроти зони відпочинку — зруйновані будинки.
Фото зроблені вдень 31 травня 2023 року.