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В Ирпене восстановят самый известный ЖК, где побывали все топ-политики мира: репортаж

31 марта 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ирпенские Липки восстановят: мэр и жители ЖК рассказали о процессе
Он был серьезно поврежден во время военных действий в феврале-марте 2022 года и является аварийным
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

7 марта жители известного на весь мир ЖК "Ирпенские Липки" получили сообщение от мэра Александра Маркушина о запуске процесса восстановления их дома. Это тот самый ЖК, возле которого побывали почти все дипломатические, политические, культурные делегации мира. Он был серьезно поврежден во время военных действий в феврале-марте 2022 года, из-за чего считается аварийным и непригодным для проживания.

Когда же стартует восстановление "Ирпенских Липок" и когда ирпенцы вернутся в свои дома — разбирались Новини.LIVE.

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ЖК "Ирпенские Липки" находится на Гостомельском шоссе в Ирпене. В целом это 2 дома по разным адресам. Наиболее пострадавший находится на Гостомельском шоссе 24/1. До войны там проживало около полутысячи человек. Во втором доме повреждения были меньше — в основном выбиты окна от взрывных волн.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ирпенские Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ирпенские Липки"

Больше всего ударов комплекс получил накануне освобождения Ирпеня. 16 марта от зажигательных снарядов загорелись верхние этажи. Пожар не могли погасить из-за постоянных обстрелов. Ирпенцы рассказывают, что оккупанты стреляли по дому также из танков, а сам ЖК несколько раз переходил из рук в руки.

Последние жители эвакуировались оттуда 17 марта. Однако это могло быть и раньше, говорит Новини.LIVE Виктория Журавлева. Женщина вместе со своей кошкой покинула дом 9 марта на последнем бензине своего соседа. Сосед привез ее к известному Романовскому мосту. Зеленый коридор для гражданских выездов в тот день дали только с 14:00 до 15:00.

Вікторія Журавльова
Виктория Журавлева

"После меня в ЖК оставалось еще где-то шесть человек. Но когда тут загорелась крыша, люди вынуждены были эвакуироваться и выходили из города пешком. До 16 марта дом не был таким поврежденным. Было выбито только стекло от авианалета 2 марта в соседний дом. Кстати, тогда люди уехали отсюда массово. Уже после 16 марта начались жесткие бои, обстрелы, дом переходил из рук в руки",  рассказывает женщина.

"Не все так плохо, как выглядит снаружи"

Возвращаться в Ирпень жители ЖК "Новоирпенские Липки" начали после деоккупации города. Из-за огромных пробок в начале апреля 2022 года Виктория фактически пришла домой пешком из Киева.

Вікторія Журавльова

"Мы были пессимистически настроены, не думали, что удастся восстановить дом. Но несмотря на то, что он побитый, первые эксперты еще в мае сказали: восстановление вполне реально. Потому что стены достаточно прочные из-за монолитной застройки", — рассказала Виктория.

 

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ирпенские Липки"

 

"Наш архитектор также не верил, что дом подлежит восстановлению, пока я его сюда не пригласила. Когда прошелся, признал, что надо ждать экспертизу, потому что не все так плохо, как кажется снаружи. Монолитная конструкция уцелела, и это самое главное. Надеемся, что восстановление наконец-то начнется, хотя понимаем: процесс будет не быстрым", — добавляет Новини.LIVE глава ОСМД Елена Холодовская.

Олена Холодовська
Елена Холодовская

По ее словам, мэр Ирпеня Александр Маркушин пообещал жителям ЖК, что до конца апреля по дому будет готова проектно-сметная документация. Это немалый и достаточно дорогой кусок работы, который станет первым шагом к восстановлению.

​ ЖК "Ірпінські Липки" ​

Мол, без этого дом нельзя подать на проект по восстановлению Украины United24 для сбора средств. После сбора необходимой суммы будет проведен тендер, где выберут компанию-восстановителя.

"Надеемся, средства соберут быстро, потому что дом очень известен и узнаваем. Обещают, что уже к концу 2024 года сможем заселиться. Понимаю, это очень обнадеживающая дата, дай Бог, чтобы это произошло к концу 2025 года", — добавила Елена.

Олена Холодовська
Елена Холодовская

Как же будут восстанавливать "Ирпенские Липки"

В настоящее время все работы, сделанные в доме, финансировались исключительно средствами и силами его жителей и волонтеров, говорит Елена. Это 800 тысяч гривен. К примеру, все прошлое лето жители дома с волонтерами расчищали его от мусора. Помогать приезжали даже иностранцы. В общей сложности вывезли более 40 10-тонных машин. А зимой приезжали расчищать от снега крышу здания.

Также жильцы ЖК из своего кармана заплатили и за экспертизу, которая бы установила, что дом все-таки подлежит ремонту. Это обошлось им в 280 тысяч гривен. Эксперты обследовали каждую квартиру и каждое помещение дома. Но главное — изучали монолит.

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"В уцелевших квартирах мы подымали ламинат, снимали покрытие с потолка и стен, чтобы эксперты имели возможность провести объективную оценку. Благодаря монолитно-каркасной застройке значительных повреждений не много. Только два пилона, которые и нуждаются в капитальном восстановлении. Также наша большая проблема — крыша, которая протекает, из-за чего за зиму повредились даже уцелевшие квартиры", добавила Елена.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ирпенские Липки"

"Если бы каждая делегация давала по 100 долларов, мы бы уже Ирпень отстроили"

Александр Маркушин в комментарии Новини.LIVE отметил, что изначально поврежденный дом планировали снести. Однако два инструментальных исследования показали: он подлежит восстановлению. Поэтому к концу мая будет готов полноценный проект с экспертизой по "Ирпенским Липкам". Именно по первому дому, который и является самым разрушенным. Второй дом планируют отремонтировать и сдать уже в этом году.

ЖК "Ірпінські Липки"

"Не все делается так, если бы хотелось. У мэра Ирпеня нет волшебной палочки, чтобы раз — и все сделать. То, что к нам в город приезжают делегации, не значит, что все они дают средства. У нас даже шутка ходит, если бы каждая из них давала по 100 долларов, мы бы уже Ирпень отстроили. Мы им показываем, что и как уничтожили россияне. Но они не помогут точечно городу Ирпень или Макарову. Ирпень сыграл очень большую роль в том, что весь мир увидел российские зверства", — объясняет Маркушин.

Олександр Маркушин
Александр Маркушин

По его словам, "Ирпенские Липки" будут иметь новую концепцию здания, но при этом вся площадь квартир сохранится. В этом году тут планируется сделать кровлю, вставить окна, фасад и ремонты в квартирах. Это разведение электричества, воды и канализации. Все работы по восстановлению должны быть сделаны до конца 2024 года.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ирпенские Липки"

Предварительная сумма восстановления составляет до 500 млн грн. Маркушин уверяет, что интерес к восстановлению "Ирпенских Липок" есть, поскольку о них знает весь мир.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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