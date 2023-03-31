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В Ірпені відновлять найвідоміший зруйнований ЖК, де побували всі топ-політики світу: репортаж

31 березня 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ірпінські Липки відновлять: мер та мешканці ЖК розповіли про відбудову
Він був серйозно пошкоджений під час військових дій у лютому-березні 2022 року і є аварійним
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

7 березня мешканці відомого на весь світ ЖК "Ірпінські Липки" отримали повідомлення від мера Олександра Маркушина про запуск процесу відновлення їхнього будинку. Це той самий ЖК, біля якого побували чи не всі дипломатичні, політичні, культурні делегації світу. Він був серйозно пошкоджений під час військових дій у лютому-березні 2022 року, через що вважається аварійним та непридатним для проживання. 

То коли ж стартує відбудова "Ірпінських Липок" і коли ірпінці повернуться до своїх осель — розбиралися Новини.LIVE.

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ЖК "Ірпінські Липки" знаходяться на Гостомельському шосе в Ірпені. Загалом це 2 будинки за різними адресами. Найбільш постраждалий із них знаходиться на Гостомельському шосе 24/1. До війни там мешкало приблизно півтисячі осіб. У другому будинку пошкодження були меншими — в основному вибиті вікна від вибухових хвиль. 

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"

Найбільше ударів комплекс отримав напередодні визволення Ірпеня. 16 березня від запальних снарядів зайнялися верхні поверхи. Пожежу не могли погасити через постійні обстріли. Ірпінці розповідають, що окупанти стріляли по будинку також із танків, а сам ЖК кілька разів переходив із рук в руки.

Останні мешканці евакуювалися звідти начебто 17 березня. Однак це могло бути і раніше, говорить Новини.LIVE Вікторія Журавльова. Жінка разом зі своєю кішкою покинула будинок 9 березня на останньому бензині свого сусіда. Чоловік привіз її до відомого Романівського мосту. Зелений коридор для виїзду цивільних того дня дали лише із 14:00 до 15:00.

Вікторія Журавльова
Вікторія Журавльова

"Після мене в ЖК залишалося ще десь шестеро осіб. Але коли тут загорівся дах, люди змушені були евакуюватись і виходили з міста пішки. До 16 березня будинок не був таким пошкодженим. Було вибито лише скло від авіанальоту 2 березня у сусідній будинок. До речі, тоді люди поїхали звідси масово. Вже після 16 березня почалися жорсткі бої, обстріли, будинок переходив з рук в руки", — розповідає жінка.

"Не все так погано, як виглядає зовні"

Повертатися назад в Ірпінь мешканці ЖК "Новоірпінські Липки" почали після деокупації міста. Через величезні затори на початку квітня 2022 року Вікторія фактично прийшла додому пішки із Києва.

Вікторія Журавльова

"Ми були песемістично налаштовані, не думали, що вдасться відновити будинок. Але попри те, що він побитий, перші експерти ще у травні сказали: відновлення цілком реальне. Бо стіни достатньо міцні через монолітну забудову", — розповіла Вікторія.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"

"Наш архітектор також не вірив, що будинок підлягає відновленню, поки я його сюди не запросила. Коли пройшовся, визнав, що треба чекати експертизу, бо не все так погано, як здається зовні. Монолітна конструкція вціліла, і це найголовніше. Маємо надію, що відновлення нарешті розпочнеться, хоча розуміємо: процес буде не швидким", — додає Новини.LIVE голова ОСББ Олена Холодовська.

Олена Холодовська
Олена Холодовська

За її словами, мер Ірпеня Олександр Маркушин пообіцяв мешканцям ЖК, що до кінця квітня по будинку буде готова прєктно-кошторисна документація. Це чималий і досить дорогий шмат роботи, що стане першим кроком до відновлення.

​ ЖК "Ірпінські Липки" ​

Мовляв, без цього будинок не можна подати на проєкт з відновлення України United24 для збору коштів. Опісля збору необхідної суми буде проведений тендер, де виберуть компанію-відбудовника.

"Мріємо, що кошти зберуть швидко, бо будинок дуже відомий та впізнаваний. Обіцяють, що вже на кінець 2024 року зможемо заселитися. Розумію, це дуже обнадійлива дата, дай Боже, щоби це сталося на кінець 2025 року", — додала Олена.

Олена Холодовська
Олена Холодовська

Як же відновлюватимуть "Ірпінські Липки"

Наразі всі роботи, які зроблені у будинку, фінансувались виключно коштами і силами його мешканців та волонтерів, говорить Олена. Це 800 тисяч гривень. Наприклад, усе минуле літо жителі будинку із волонтерами розчищали його від сміття. Допомогати приїздили навіть іноземці. Загалом вивезли більше 40 10-тонних машин. А взимку приїздили розчищати від снігу дах будівлі.

Також мешканці ЖК зі своєї кишені заплатили і за експертизу, яка би встановила, що будинок таки підлягає ремонту. Це обійшлося їм у 280 тисяч гривень. Експерти обстежили кожну квартиру та кожне приміщення будинку. Але головне — вивчали моноліт.

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"У вцілилих квартирах ми піднімали ламінат, знімали покриття зі стелі та стін, аби експерти мали змогу провести обʼєктивну оцінку. Завдяки монолітно-каркасній забудові значних пошкоджень не багато. Лише два пілони, які й потребують капітального відновлення. Також наша велика проблема — дах, який протікає, через що за зиму пошкодились навіть вцілілі квартири", — додала Олена.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"

"Якби кожна делегація давала по 100 доларів  ми би вже Ірпінь відбудували"

Олександр Маркушин у коментарі Новини.LIVE відзначив, що із самого початку пошкоджений будинок планували знести. Однак два інструментальні дослідження показали, що він підлягає відновленню. Тому на кінець травня буде готовий повноцінний проєкт із експертизою по "Ірпінських Липках". Саме по першому будинку, який і є найбільш зруйнованим. Другий будинок планують відремонтувати та здати вже цьогоріч.

ЖК "Ірпінські Липки"

"Не все робиться так, як би хотілося. У мера Ірпеня немає чарівної палички, щоб раз — і все зробити. Те, що до нас у місто приїжджають делегації, не означає, що всі вони дають кошти. У нас навіть жарт ходить, якби кожна із них давала по 100 доларів, ми би вже Ірпінь відбудували. Ми показуємо делегаціям, що і як знищили росіяни. Але вони не допомагають точково місту Ірпінь чи Макарову. Ірпінь зіграв дуже велику роль в тому, що увесь світ побачив російське звірство", — пояснює Маркушин.

Олександр Маркушин
Олександр Маркушин

За його словами, "Ірпінські Липки" матимуть нову концепцію будівлі, але при цьому вся площа квартир збережеться. Цьогоріч тут планують зробити покрівлю, вставити вікна, фасад і ремонти у квартирах. Це розведення електрики, води та каналізації. Загалом всі роботи з відновлення мають бути зроблені до кінця 2024 року.

ЖК "Ірпінські Липки"
ЖК "Ірпінські Липки"

Попередня сума відбудови становить до 500 млн грн. Маркушин запевняє, що інтерес до відбудови "Ірпінських Липок" є, оскільки про нього знає увесь світ. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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