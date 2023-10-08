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В Израиле погибли двое украинцев, — посольство

8 октября 2023 14:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле погибли двое украинцев, — посольство
Люди разбирают завалы в Израиле. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Израиле из-за военных действий погибли два гражданина Украины. Пока их тела пытаются вернуть на родную землю.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, передает Интерфакс-Украина.

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Пострадавшие украинцы

Отмечается, что пока нет информации об украинцах, которые могут быть ранеными или пропавшими без вести.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести отсутствует", — говорится в сообщении.

Как известно, произошло это во время масштабной атаки ХАМАСа на Израиль.

Что известно

Военные активисты Палестины 7 октября совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Уже сегодня, 8 октября, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале долгой и тяжелой войны после неожиданной атаки палестинцев из Сектора Газа. В результате атаки погибли сотни людей, были захвачены израильские заложники и возникли опасения региональной эскалации напряженности.

Напомним, представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что операционный центр в Израиле для поддержки граждан Украины активно функционирует, выполняя различные задачи помощи в сложившейся ситуации.

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