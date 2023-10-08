В Ізраїлі загинуло двоє українців, — посольство

Люди розбирають завали в Ізраїлі. Фото: Reuters

В Ізраїлі через військові дії загинуло двоє громадян України. Наразі їх тіла намагаються повернути на рідну землю.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, передає Інтерфакс-Україна.

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Постраждалі українці

Зазначається, що наразі немає інформації щодо українців, які є пораненими або зниклими безвісти.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, сталося це під час масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль.

Що відомо

Військові активісти Палестини 7 жовтня здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Вже сьогодні, 8 жовтня, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок довгої та важкої війни після несподіваної атаки палестинців із Сектору Газа. Внаслідок атаки загинули сотні людей, були захоплені ізраїльські заручники та виникли побоювання регіональної ескалації напруженості.

Нагадаємо, представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що операційний центр в Ізраїлі для підтримки громадян України активно функціонує, виконуючи різні завдання допомоги у ситуації, що склалася.