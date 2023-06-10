Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Херсонской ОВА предупредили волонтеров об еще одной угрозе arrow

В Херсонской ОВА предупредили волонтеров об еще одной угрозе

10 июня 2023 18:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсонской ОВА предупредили волонтеров об еще одной угрозе
Ситуация в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсонской ОВА обратились к волонтерам, участвующим в спасательной операции в регионе. Их призывали соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Читайте также:

Отмечается, что с 11 по 13 июня в Херсонской области ожидаются грозы, местами град. В то время как шквал ветра достигнет отметки в 15-20 метров в секунду.

"Поэтому настоятельно призываем вас быть в ближайшие дни максимально осмотрительными! Во время бури и ливня не выходите на воду, это крайне опасно!" — подчеркнули в сообщении.

Какая погода ждет украинцев 11 июня

В Украине будет облачно с прояснениями. Во всех областях ожидаются либо кратковременные дожди, либо сильные ливни.

Синоптики прогнозируют, что 11 июня по всей Украине возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-16°С, днем 16-21°С; на остальной территории ночью 14-19°С, днем 19-24°С.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходные 10-11 июня в Украине ожидаются периодические локальные дожди. Однако в Херсонской области велика вероятность ливней и порывов ветра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас