В Херсонской ОВА предупредили волонтеров об еще одной угрозе

Ситуация в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

В Херсонской ОВА обратились к волонтерам, участвующим в спасательной операции в регионе. Их призывали соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба администрации.

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Отмечается, что с 11 по 13 июня в Херсонской области ожидаются грозы, местами град. В то время как шквал ветра достигнет отметки в 15-20 метров в секунду.

"Поэтому настоятельно призываем вас быть в ближайшие дни максимально осмотрительными! Во время бури и ливня не выходите на воду, это крайне опасно!" — подчеркнули в сообщении.

Какая погода ждет украинцев 11 июня

В Украине будет облачно с прояснениями. Во всех областях ожидаются либо кратковременные дожди, либо сильные ливни.

Синоптики прогнозируют, что 11 июня по всей Украине возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 11-16°С, днем 16-21°С; на остальной территории ночью 14-19°С, днем 19-24°С.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходные 10-11 июня в Украине ожидаются периодические локальные дожди. Однако в Херсонской области велика вероятность ливней и порывов ветра.