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В Херсонській ОВА попередили волонтерів про ще одну загрозу

10 червня 2023 18:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Херсонській ОВА попередили волонтерів про ще одну загрозу
Ситуація у Херсоні. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсонській ОВА звернулися до волонтерів, які беруть участь у рятувальній операції в регіоні. Їх закликали бути обережними через погіршення погодних умов. 

Про це повідомила пресслужба адміністрації.

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Зазначається, що з 11 до 13 червня на Херсонщині очікуються грози, місцями град. В той час як шквал вітру досягне позначки в 15-20 метрів на секунду.

"Тож наполегливо закликаємо вас бути найближчими днями максимально обачними! Під час бурі та зливи не виходьте на воду, це вкрай небезпечно!" — наголосили у повідомленні. 

Яка погода чекає на українців 11 червня 

В Україні буде хмарна погода з проясненнями. У всіх областях очікуються або короткочасні дощі, або сильні зливи. 

Синоптики прогнозують, що 11 червня по всій Україні можливі короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°С, вдень 16-21°С; на решті території вночі 14-19°С, вдень 19-24°С.

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на вихідні 10-11 червня в Україні очікуються періодичні локальні дощі. Проте у Херсонській області велика ймовірність злив та поривів вітру.

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