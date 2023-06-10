В Херсонській ОВА попередили волонтерів про ще одну загрозу

Ситуація у Херсоні. Фото: ДСНС України

У Херсонській ОВА звернулися до волонтерів, які беруть участь у рятувальній операції в регіоні. Їх закликали бути обережними через погіршення погодних умов.

Про це повідомила пресслужба адміністрації.

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Зазначається, що з 11 до 13 червня на Херсонщині очікуються грози, місцями град. В той час як шквал вітру досягне позначки в 15-20 метрів на секунду.

"Тож наполегливо закликаємо вас бути найближчими днями максимально обачними! Під час бурі та зливи не виходьте на воду, це вкрай небезпечно!" — наголосили у повідомленні.

Яка погода чекає на українців 11 червня

В Україні буде хмарна погода з проясненнями. У всіх областях очікуються або короткочасні дощі, або сильні зливи.

Синоптики прогнозують, що 11 червня по всій Україні можливі короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°С, вдень 16-21°С; на решті території вночі 14-19°С, вдень 19-24°С.

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на вихідні 10-11 червня в Україні очікуються періодичні локальні дощі. Проте у Херсонській області велика ймовірність злив та поривів вітру.