В Киеве прошел благотворительный аукцион военных артефактов

Благотворительный аукцион военных артефактов "Освященные огнем"

В одной из столичных гостиниц прошел благотворительный аукцион военных артефактов "Освященные огнем". Он прошел в онлайн и офлайн режимах. В общей сложности было представлено 15 уникальных артефактов.

Об этом Новости.LIVE рассказали организаторы.

Подробности

Главными лотами стали: панно "Украина превыше всего", проданное за 500 долларов; часы, созданные с обломка вражеской ракеты и проданные на онлайн-аукционе за 400 долларов; уникальный платок украинского бренда Shpalt и эксклюзивная бутылка вина с херсонского винодельческого завода, имеющая историческую ценность.

"Винодельческое хозяйство князя П.М. Трубецкого" — это единственное историческое шато с уникальным терруаром на территории Украины в селе Веселое Херсонской области, ему почти 126 лет. В 2003 году силами и упорством трех предпринимателей были воссозданы виноградники и основана винодельня с европейскими стандартами. На сегодняшний день предприятие разрушено россиянами, похищено оборудование уникальной лаборатории, а территория заминирована. Также оккупанты взорвали всю коллекцию и склад, который был под Гостомелем. Поэтому сейчас каждая бутылка уникальна, она осталась с мирных времен и она будет нас вдохновлять, чтобы мы вернулись и все восстановили", — рассказала руководительница одной из столичных гостиниц Наталья Присяжнюк.

Бизнесмен Виктор Адонин

Благотворительный аукцион посетили бизнесмены, шоумен Анатолий Анатолич, пианист-виртуоз Евгений Хмара, военные из 96 зенитно-ракетной бригады и батальона специального назначения "Дике Поле" и другие гости.

Шоумен Анатолий Анатолич

Пианист-виртуоз Евгений Хмара

На мероприятии удалось собрать 144 тысяч гривен. Эти средства пойдут именно на поддержку бойцов из 96-й зенитно-ракетной бригады и Отдельного батальона спецназначения "Дике Поле".

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Мишель Азанавичюс устроил благотворительный аукцион с лотами от Тома Хенкса, Катрин Денев, Натали Портман и других кинозвезд.