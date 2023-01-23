В Києві пройшов благодійний аукціон воєнних артефактів

Благодійний аукціон військових артефактів "Освячені вогнем"

В одному зі столичних готелів пройшов благодійний аукціон військових артефактів "Освячені вогнем". Він пройшов у онлайн та офлайн режимах. Загалом було представлено 15 унікальних артефактів.

Про це Новини.LIVE розповіли організатори.

Деталі

Головними лотами стали: панно "Україна понад усе", яке було продано за 500 доларів; годинник, створений з уламка ворожої ракети і проданий на онлайн-аукціоні за 400 доларів; унікальна хустка українського бренду Shpalt та ексклюзивна пляшка вина з херсонського виноробного заводу, яка має історичну цінність.

"Виноробне господарство князя П.М. Трубецького" — це єдине історичне шато з унікальним теруаром на території України у селі Веселе Херсонської області, йому майже 126 років. У 2003 році силами та завзятістю трьох підприємців було відтворено виноградники та засновано виноробню з європейськими стандартами. На сьогодні підприємство зруйновано росіянами, викрадено обладнання унікальної лабораторії, а територія замінована. Також окупанти підірвали всю колекцію і склад, який був під Гостомелем. Тому нині кожна пляшка унікальна, вона залишилася з мирних часів і вона буде нас надихати, щоб ми повернулися та все відновили", — розповіла керівниця одного зі столичних готелів Наталія Присяжнюк.

Бізнесмен Віктор Адонін

На благодійний аукціон завітали бізнесмени, шоумен Анатолій Анатоліч, піаніст-віртуоз Євген Хмара, військові з 96 зенітно-ракетної бригади і батальйону спеціального призначення "Дике Поле" та інші гості.

Шоумен Анатолій Анатоліч

Піаніст-віртуоз Євген Хмара

На заході вдалося зібрати 144 тисячі гривень. Ці кошти підуть саме на підтримку бійців з 96 зенітно-ракетної бригади та Окремого батальйону спецпризначення "Дике Поле".

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Мішель Азанавічус влаштував благодійний аукціон з лотами від Тома Генкса, Катрін Денев, Наталі Портман та інших кінозірок.