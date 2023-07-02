Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Китае начали производить куклы в виде Кадырова arrow

В Китае начали производить куклы в виде Кадырова

2 июля 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Китае начали производить куклы в виде Кадырова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: Википедия
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Китае решили создавать и продавать куклы в виде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Стоит такая "игрушка" 12 тысяч рублей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Кукла в виде Кадырова

Замыслы китайских разработчиков масштабны. Размер куклы не так мал, как могло показаться. Производитель утверждает, что копия главы Чеченской республики выполнена в масштабе 1:6, а все конечности подвижны.

скриншот
Кукла в виде Рамзана Кадырова. Фото: росСМИ

Судя по фотографиям, к мини-Кадырову в комплект добавляется маленький пистолет, кобура, одежда, обувь, запасные конечности и тактический ремень. Стоить уменьшенная копия главы Чеченской республики будет около 12 тысяч рублей.

Напомним, недавно появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, оппозиционные чеченские СМИ уверяют, что ему осталось недолго, потому что у него "окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз