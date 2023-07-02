В Китае начали производить куклы в виде Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: Википедия

В Китае решили создавать и продавать куклы в виде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Стоит такая "игрушка" 12 тысяч рублей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Кукла в виде Кадырова

Замыслы китайских разработчиков масштабны. Размер куклы не так мал, как могло показаться. Производитель утверждает, что копия главы Чеченской республики выполнена в масштабе 1:6, а все конечности подвижны.

Кукла в виде Рамзана Кадырова. Фото: росСМИ

Судя по фотографиям, к мини-Кадырову в комплект добавляется маленький пистолет, кобура, одежда, обувь, запасные конечности и тактический ремень. Стоить уменьшенная копия главы Чеченской республики будет около 12 тысяч рублей.

Напомним, недавно появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, оппозиционные чеченские СМИ уверяют, что ему осталось недолго, потому что у него "окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает".