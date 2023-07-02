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В Китаї почали виробляти ляльки у вигляді Кадирова

2 липня 2023 09:39
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В Китаї почали виробляти ляльки у вигляді Кадирова
Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Фото: Вікіпедія
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Китаї вирішили створювати та продавати ляльки у вигляді очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Коштуватиме така "іграшка" 12 тисяч рублів. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Лялька у вигляді Кадирова

Задуми китайських розробників — масштабні. Розмір ляльки не такий маленький, як могло здатися. Виробник стверджує, що копію очільника Чеченської республіки виконано в масштабі 1:6, а всі кінцівки рухливі.

скріншот
Лялька у вигляді Рамзана Кадирова. Фото: росЗМІ

Судячи з фотографій, до міні-Кадирова у комплект додається маленький пістолет, кобура, одяг, взуття, запасні кінцівки і тактичний ремінь. Коштуватиме зменшена копія глави Чеченської республіки буде близько 12 тисячі рублів.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, опозиційні чеченські ЗМІ запевняють, що йому лишилося недовго, бо в нього "остаточно відмовили нирки й він уже навіть не розмовляє". 

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