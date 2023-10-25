В Крыму оккупанты оштрафовали двух мужчин, слушавших украинскую песню
Во временно оккупированном Крыму суд оштрафовал двух мужчин за "дискредитацию российской армии". И все это только за то, что они публично слушали песню "Добрый вечер, мы из Украины".
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Добрый вечер, мы из Украины!
Лубинец рассказал, что Ленинский районный суд оккупированного Крыма, подконтрольный российским захватчикам, оштрафовал двух местных жителей, Ленура Халилова и Дмитрия Камышанцева, на 40 тыс. рублей за, как заявляют оккупанты, публичное прослушивание песни "Добрый вечер, мы из Украины".
Мужчин обвинили в "дискредитации" армии российских захватчиков.
"По мнению оккупантов, название этой песни является "военно-патриотическим лозунгом", который цитирую, "используется в материалах, направленных на подрыв доверия, авторитета, имиджа Вооруженных Сил РФ". Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова", — добавил Лубинец.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на территории полуострова.
Напоминаем, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.
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