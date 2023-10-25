В Крыму оккупанты оштрафовали двух мужчин, слушавших украинскую песню

Полицейская машина в Крыму. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Крыму суд оштрафовал двух мужчин за "дискредитацию российской армии". И все это только за то, что они публично слушали песню "Добрый вечер, мы из Украины".

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Добрый вечер, мы из Украины!

Лубинец рассказал, что Ленинский районный суд оккупированного Крыма, подконтрольный российским захватчикам, оштрафовал двух местных жителей, Ленура Халилова и Дмитрия Камышанцева, на 40 тыс. рублей за, как заявляют оккупанты, публичное прослушивание песни "Добрый вечер, мы из Украины".

Мужчин обвинили в "дискредитации" армии российских захватчиков.

"По мнению оккупантов, название этой песни является "военно-патриотическим лозунгом", который цитирую, "используется в материалах, направленных на подрыв доверия, авторитета, имиджа Вооруженных Сил РФ". Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова", — добавил Лубинец.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на территории полуострова.

Напоминаем, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.