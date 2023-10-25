В Криму окупанти оштрафували двох чоловіків, які слухали українську пісню

Поліцейська машина в Криму. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Криму суд оштрафував двох чоловіків за "дискредитацію російської армії". І все це лише за те, що вони публічно слухали пісню "Доброго вечора, ми з України".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Доброго вечора, ми з України!

Лубінець розповів, що Ленінський районний суд окупованого Криму, який підконтрольний російським загарбникам, оштрафував двох місцевих мешканців, Ленура Халілова та Дмитра Камишанцева, на 40 тис. рублів за, як заявляють окупанти, публічне прослуховування пісні "Доброго вечора, ми з України".

Чоловіків звинуватили у "дискредитації" армії російських загарбників.

"На думку окупантів, назва цієї пісні є "військово-патріотичним гаслом", яке, цитую, "використовується в матеріалах, спрямованих на підрив довіри, авторитету, іміджу Збройних Сил РФ". У такий спосіб окупанти намагаються залякати й придушити спротив громадян України на території тимчасово окупованого півострова", — додав Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на території півострова.

Нагадуємо, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.