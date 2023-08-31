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В медиа распространяется фейк о количестве сексуальных преступлений среди украинцев: что известно

31 августа 2023 15:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В медиа распространяется фейк о количестве сексуальных преступлений среди украинцев: что известно
Оккупанты совершили тысячи преступлений против украинцев. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ряд украинских медиа обнаружили информацию о количестве обращений украинцев по поводу преступлений, связанных с надругательством над человеческим достоинством. Речь идет о статистике, озвученной в эфире Украинского радио Сергеем Нежинским, общественным советником Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

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Как была распространена дезинформация

Так, 30 августа в эфире радио Сергей Нежинский сообщил, что за время полномасштабного российского вторжения Национальная полиция получила более 93 тысяч телефонных обращений украинцев. В том числе и тех, которые подверглись насилию со стороны российских оккупантов.

Украинское радио сделало новость из эфира по этому поводу и опубликовало у себя под корректным заголовком: "Нацполиция получила более 93 тысяч телефонных обращений жертв насилия со стороны оккупантов — Нежинский".

В то же время ряд медиа, указывая первоисточником Украинское радио и ссылаясь на вещатель, перекрутили заголовки.

Среди них:

  • "Полиция получила более 93 тысяч сообщений о сексуальном насилии со стороны оккупантов" (" Украинская правда ")
  • "Полиция получила более 93 тысяч обращений от жертв сексуального насилия со стороны оккупантов" ( Укринформ)
  • "Нацполиция получила более 93 тыс. сообщений о сексуальном насилии со стороны оккупантов" ( Новости)
  • "Изнасилование оккупантами: в полицию поступило более 93 000 сообщений". (Корреспондент).

В то же время сам Сергей Нежинский уточнил, что 93 тысячи звонков поступило от гражданского населения по совершению разного вида насилия.

"Уточню, что 93 тысячи звонков поступило от гражданского населения относительно совершения разного вида насилия за время войны на различные государственные и неправительственные колл-центры. Среди этих звонков были и обращения по поводу поругания (свидетелей, потерпевших)", — цитируют Нежинского на Фейсбук-странице общественной организации UA Experts, главой которой он является.

Редакция Новини.LIVE направила запросы, чтобы выяснить реальное количество таких преступлений. Ожидаем ответа.

Ранее мы сообщали, что украинские правоохранители зафиксировали более 101 тысячи военных преступлений, совершенных Российской Федерацией. Уже идентифицировали 400 военных преступников, суды Украины постановили более 50 приговоров.

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