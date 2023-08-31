В медіа шириться фейк про кількість сексуальних злочинів серед українців: що відомо

Окупанти здійснили тисячі злочинів проти українців. Фото: росЗМІ

Низка українських медіа викривила інформацію про кількість звернень українців щодо злочинів, пов'язаних із наругою над людською гідністю. Йдеться про статистику, озвучену в ефірі Українського радіо Сергієм Ніжинським, громадським радником Офісу, віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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Як була поширена дезінформація

Так, 30 серпня в ефірі радіо Сергій Ніжинський повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення Національна поліція отримала понад 93 тисячі телефонних звернень українців, які зазнали насильства. Зокрема, і з боку російських окупантів.

Українське радіо зробило новину з ефіру щодо цього та опублікувало в себе під коректним заголовком: "Нацполіція отримала понад 93 тисячі телефонних звернень жертв насильства з боку окупантів — Ніжинський".

Натомість низка медіа, вказуючи першоджерелом Українське радіо та посилаючись на мовник, перекрутили заголовки.

Серед них:

"Поліція отримала понад 93 тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку окупантів" ("Українська правда")

"Поліція отримала понад 93 тисячі звернень від жертв сексуального насильства з боку окупантів" (Укрінформ)

"Нацполіція отримала понад 93 тис. повідомлень про сексуальне насильство з боку окупантів" (Новинарня)

"Зґвалтування окупантами: до поліції надійшло понад 93 000 повідомлень". (Кореспондент).

Водночас сам Сергій Ніжинський уточнив, що 93 тисячі дзвінків надійшло від цивільного населення щодо вчинення різного виду насильств.

"Уточню, що 93 тисячі дзвінків поступило від цивільного населення щодо вчинення різного виду насильств за час війни на різні державні та неурядові кол-центри. Серед цих дзвінків були і звернення з питань наруги (свідків, потерпілих)", — цитує Ніжинського на фейсбук-сторінці громадська організація UA Experts, головою якої він є.

Редакція Новини.LIVE надыслала запити, аби з‘ясувати реальну кількість таких злочинів. Очікуємо на відповіді.

Раніше ми повідомляли, що українські правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу воєнних злочинів, які вчинила Російська Федерація. Наразі вже ідентифікували 400 воєнних злочинців, суди України ухвалили понад 50 вироків.