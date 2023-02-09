Мариуполь сейчас: в сети показали фото разрушенного города

В полной оккупации город находится со второй половины мая 2022 года

Жители оккупированного россиянами Мариуполя на своих страницах в соцсетях делятся фотографиями, как город выглядит сейчас.

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По словам жителей города, оккупанты начали снос разбомбленных их же войсками домов и пытаются изображать картинку нормальной жизни.

Советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале уточнил, что жизнь оккупированного города сложная. Тысячи мариупольцев ежедневно выстраиваются в очередь в центр занятости. В городе тотальная безработица.

"Нет нужды в таком количестве разнорабочих, и даже квалифицированный труд занят россиянами. Чтобы выжить, ты должен стать на учет в надежде получить копейки социальной выплаты по безработице. Гуманитарки нет. Денег нет. Есть только злоба, нищета и потребность выжить любой ценой", — уточнил Андрющенко.

Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, что Мариуполь был окружен российскими войсками с первых же дней полномасштабного вторжения. Оккупанты заблокировали город еще с марта и бомбили полтора месяца подряд. Число погибших горожан может составлять до 100 тысяч. В полной оккупации город оказался со второй половины мая.

Сейчас в Мариуполе может проживать около 100 тысяч человек, хотя до полномасштабного вторжения там проживало полмиллиона.

Фото: Николай Дядюн / Facebook