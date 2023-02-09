Мариуполь сейчас: в сети показали фото разрушенного города

В сети показали, как выглядит разрушенный Мариуполь: фото разбомбленного города
Жители оккупированного россиянами Мариуполя на своих страницах в соцсетях делятся фотографиями, как город выглядит сейчас.
Новини.LIVE собрали подборку.
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По словам жителей города, оккупанты начали снос разбомбленных их же войсками домов и пытаются изображать картинку нормальной жизни.
Советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале уточнил, что жизнь оккупированного города сложная. Тысячи мариупольцев ежедневно выстраиваются в очередь в центр занятости. В городе тотальная безработица.
"Нет нужды в таком количестве разнорабочих, и даже квалифицированный труд занят россиянами. Чтобы выжить, ты должен стать на учет в надежде получить копейки социальной выплаты по безработице. Гуманитарки нет. Денег нет. Есть только злоба, нищета и потребность выжить любой ценой", — уточнил Андрющенко.
Напомним, что Мариуполь был окружен российскими войсками с первых же дней полномасштабного вторжения. Оккупанты заблокировали город еще с марта и бомбили полтора месяца подряд. Число погибших горожан может составлять до 100 тысяч. В полной оккупации город оказался со второй половины мая.
Сейчас в Мариуполе может проживать около 100 тысяч человек, хотя до полномасштабного вторжения там проживало полмиллиона.
Фото: Николай Дядюн / Facebook