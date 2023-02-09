Маріуполь зараз: у мережі показали фото зруйнованого міста

У повній окупації місто перебуває із другої половини травня 2022 року

Жителі окупованого росіянами Маріуполя на своїх сторінках у соцмережах діляться світлинами, як місто виглядає зараз.

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За словами жителів міста, окупанти розпочали знос розбомблених їхніми ж військами будинків і намагаються зображувати картинку нормального життя.

Радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі уточнив, що життя окупованого міста складне. Тисячі маріупольців щодня вишукуються в чергу до "центру зайнятості" окупантів. У місті тотальне безробіття.

"Немає потреби в такій кількості різноробочих, і навіть кваліфікований труд зайнятий росіянами. Аби вижити, мусиш стати на облік в надії отримати копійки соціальної виплати з безробіття. Гуманітарки немає. Грошей немає. В наявності лише злість, злидні та потреба вижити за будь-яку ціну", — уточнив Андрющенко.

Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, що Маріуполь був оточений російськими військами з перших же днів повномасштабного вторгнення. Окупанти заблокували місто ще з березня та бомбардували півтора місяці поспіль. Кількість загиблих містян може становити до 100 тисяч. У повній окупації місто опинилося з другої половини травня.

Наразі в місті може мешкати приблизно 100 тисяч осіб, хоча до повномасштабного вторгнення там проживало пів мільйона.

Фото: Николай Дядюн / Facebook