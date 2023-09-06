В Минэнерго рассказали, насколько ТЭС, АЭС и электросети готовы к зиме

Советник министра энергетики Елена Зеркаль. Фото: УНИАН

Украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) всего на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.

Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль в эфире Business Breakfast от Forbes.

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Поскольку ТЭС и АЭС не готовы на 100% к зиме, Зеркаль подчеркнула, что следует ускориться с восстановлением объектов генерации, в противном случае страна не сможет пройти зиму без отключений энергии.

"Пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов. Агентство по восстановлению бралось строить большие саркофаги, однако там тоже все еще на начальном этапе… У нас есть 45 дней. У правительства, у специалистов, у регулятора есть все возможности и инструменты все риски нивелировать. А зима покажет, кто и где "налажал"", — преодолевала чиновница.

Напомним, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.