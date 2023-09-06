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В Міненерго розповіли, наскільки ТЕС, АЕС та електромережі готові до зими

6 вересня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Міненерго розповіли, наскільки ТЕС, АЕС та електромережі готові до зими
Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації наразі виконано на одну третину.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль під час ефіру Business Breakfast від Forbes. 

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Оскільки ТЕС та АЕС не готові на 100% до зими, Зеркаль наголосила, що варто прискоритися з відновленням об'єктів генерації, інакше країна не зможе пройти зиму без відключень енергії.

"Поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі… У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де "налажав", — долала чиновниця. 

Нагадаємо, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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