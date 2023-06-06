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В МВД рассказали, сколько людей уже эвакуировали из Херсонской области

6 июня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД рассказали, сколько людей уже эвакуировали из Херсонской области
Сотрудник полиции помогает женщине в Херсонской области. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июня, производится эвакуация из Херсонской области. Сотрудники полиции и спасатели помогают людям уехать в безопасные регионы.

Об этом сообщает МВД.

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Эвакуация из Херсонской области

В министерстве призвали людей, проживающих вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, направляться в следующие районы:

  • жителям пгт Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;
  • жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновила), шоссе Вячеслава Чорновила и улицы Перекопской;
  • жителям Суворовского района подняться до улиц Гимназической, Соборной и Греческой;
  • жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;
  • жителям Карантинного острова, если невозможно будет эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа построек;
  • жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;
  • жителям пгт Камышаны подняться до улицы Центральной;
  • жителям поселка Приозерное подняться выше улицы Белозерской.

Сколько человек уже удалось эвакуировать

По состоянию на 11:00 из Херсонской области эвакуировали 885 граждан.

"Все службы МВД работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Эвакуация людей из Херсонской области
Эвакуация людей из Херсонской области Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Эвакуация людей из Херсонской области Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Эвакуация людей из Херсонской области Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Эвакуация людей из Херсонской области Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь идет о заложении в тело плотины тон специальных веществ.

Добавим, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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