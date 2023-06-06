В МВД рассказали, сколько людей уже эвакуировали из Херсонской области
Сегодня, 6 июня, производится эвакуация из Херсонской области. Сотрудники полиции и спасатели помогают людям уехать в безопасные регионы.
Об этом сообщает МВД.
Эвакуация из Херсонской области
В министерстве призвали людей, проживающих вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, направляться в следующие районы:
- жителям пгт Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;
- жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновила), шоссе Вячеслава Чорновила и улицы Перекопской;
- жителям Суворовского района подняться до улиц Гимназической, Соборной и Греческой;
- жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;
- жителям Карантинного острова, если невозможно будет эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа построек;
- жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;
- жителям пгт Камышаны подняться до улицы Центральной;
- жителям поселка Приозерное подняться выше улицы Белозерской.
Сколько человек уже удалось эвакуировать
По состоянию на 11:00 из Херсонской области эвакуировали 885 граждан.
"Все службы МВД работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь идет о заложении в тело плотины тон специальных веществ.
Добавим, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.