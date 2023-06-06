Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В МВС розповіли, скільки людей вже евакуювали з Херсонської області arrow

В МВС розповіли, скільки людей вже евакуювали з Херсонської області

6 червня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В МВС розповіли, скільки людей вже евакуювали з Херсонської області
Працівник поліції допомагає жінці в Херсонській області. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 червня, проводиться евакуація з Херсонської області. Працівники поліції та рятувальники допомагають людям виїхати у безпечні регіони.

Про це повідомляє МВС.

Читайте також:

Евакуація із Херсонської області

У міністерстві закликали людей, які мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в такі райони:

  • жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
  • жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
  • жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
  • жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
  • жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;
  • жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
  • жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;
  • жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Скільки людей вже вдалося евакуювати

Станом на 11:00 з Херсонської області евакуювали 885 громадян. 

"Усі служби МВС працюють у посиленому режимі", — йдеться у повідомленні.

Эвакуация людей из Херсонской области
Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
Эвакуация людей из Херсонской области
Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Йдеться про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB