В МВС розповіли, скільки людей вже евакуювали з Херсонської області

Працівник поліції допомагає жінці в Херсонській області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сьогодні, 6 червня, проводиться евакуація з Херсонської області. Працівники поліції та рятувальники допомагають людям виїхати у безпечні регіони.

Про це повідомляє МВС.

Читайте також:

Евакуація із Херсонської області

У міністерстві закликали людей, які мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в такі райони:

жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;

жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Скільки людей вже вдалося евакуювати

Станом на 11:00 з Херсонської області евакуювали 885 громадян.

"Усі служби МВС працюють у посиленому режимі", — йдеться у повідомленні.

Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Йдеться про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.