В одной из рек Киева обнаружено тело утопленника

Спасатели достают тело утопленника. Фото: ГСЧС

20 августа в Службу спасения от граждан поступило сообщение о том, что в акватории залива реки Десенко "Чортковый" в Днепровском районе столицы исчез человек. Спасатели обнаружили тело утопленника.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Читайте также:

Обнаружено тело утопленника

Проведя поисковые работы, водолазы извлекли из воды тело мужчины, ориентировочно 30-35 лет. Теперь правоохранительные органы будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Ранее мы рассказывали, в реке Стрый во Львовской области нашли тело 22-летнего парня, который отдыхал у реки и утонул. Водолазы обнаружили тело парня на следующий день после исчезновения.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое парней, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.