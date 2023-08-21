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В одной из рек Киева обнаружено тело утопленника

21 августа 2023 03:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В одной из рек Киева обнаружено тело утопленника
Спасатели достают тело утопленника. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

20 августа в Службу спасения от граждан поступило сообщение о том, что в акватории залива реки Десенко "Чортковый" в Днепровском районе столицы исчез человек. Спасатели обнаружили тело утопленника.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Обнаружено тело утопленника

Проведя поисковые работы, водолазы извлекли из воды тело мужчины, ориентировочно 30-35 лет. Теперь правоохранительные органы будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Ранее мы рассказывали, в реке Стрый во Львовской области нашли тело 22-летнего парня, который отдыхал у реки и утонул. Водолазы обнаружили тело парня на следующий день после исчезновения.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое парней, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

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