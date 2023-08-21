В одній з річок Києва виявлено тіло потопельника

Рятувальники дістають тіло потопельника. Фото: ДСНС

20 серпня до Служби порятунку від громадян надійшло повідомлення про те, що в акваторії затоки річки Десенка "Чортковий", що у Дніпровському районі столиці, зникла людина. Рятувальники виявили тіло потопельника.

Про це повідомили у ДСНС.

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Виявлено тіло утопельника

Провівши пошукові роботи, водолази дістали з води тіло чоловіка, орієнтовно 30-35 років. Тепер правоохоронні органи будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

Раніше ми розповідали, у річці Стрий на Львівщині знайшли тіло 22-річного хлопця, який відпочивав біля річки і втопився. Водолази знайшли тіло хлопця наступного дня після зникнення.

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.