В оккупированном Мелитополе изнасиловали российскую пропагандистку Ольгу Зенкову

В оккупированном Мелитополе изнасиловали российскую пропагандистку: стали известны подробности
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ Ольгу Зенкову. Досталось и оператору, работавшему с ней, — мужчину избили.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ищи своих".
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Подробности
Telegram-канал обнародовал заявление, которое телеканал НТВ передал следственному комитету россии. В документе отмечается, что пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали люди в камуфляже, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".
В результате инцидента оператор Эпифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку изнасиловали. Как отмечают в канале, органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а гауляйтер Балицкий проигнорировал обращение.
По данным Telegram-канала, в россии запретили освещать этот инцидент в новостях.
Что известно о пострадавших
На сайте НТВ отмечается, что Ольга Зенкова действительно у них работает. Она родилась в Екатеринбурге 21 июля 1983 года. На сайте НТВ ее разместили в раздел "корреспонденты в регионах".
Также известно, что Зенкова находится под санкциями СНБО за антиукраинскую пропаганду. Она внесена в базу сайта "Миротворец".
Эпифанов тоже работает на НТВ, причем уже много лет. Он снимал пропагандистские ролики на оккупированной части Луганской и Донецкой областей, за что загремел в базу "Миротворца".
Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда кардинально изменила акценты на освещение хода событий в войне против Украины. В украинской разведке считают, что это свидетельствует об обострении политической борьбы внутри страны-агрессора. Соответствующие инструкции от кремля для пропагандистов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.