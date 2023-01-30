В оккупированном Мелитополе изнасиловали российскую пропагандистку Ольгу Зенкову

Ольга Зенкова работает корреспондентом НТВ на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровцы" изнасиловали российскую пропагандистку с телеканала НТВ Ольгу Зенкову. Досталось и оператору, работавшему с ней, — мужчину избили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ищи своих".

Подробности

Telegram-канал обнародовал заявление, которое телеканал НТВ передал следственному комитету россии. В документе отмечается, что пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Эпифанов находились в городе по редакционному заданию. 17 января они ужинали в ресторане "Воронцовский", когда на них напали люди в камуфляже, представившиеся "бойцами батальона Ахмат".

В результате инцидента оператор Эпифанов получил травмы средней тяжести, а пропагандистку изнасиловали. Как отмечают в канале, органы правопорядка, подконтрольные оккупантам, отказались расследовать это дело, а гауляйтер Балицкий проигнорировал обращение.

По данным Telegram-канала, в россии запретили освещать этот инцидент в новостях.

Что известно о пострадавших

На сайте НТВ отмечается, что Ольга Зенкова действительно у них работает. Она родилась в Екатеринбурге 21 июля 1983 года. На сайте НТВ ее разместили в раздел "корреспонденты в регионах".

Также известно, что Зенкова находится под санкциями СНБО за антиукраинскую пропаганду. Она внесена в базу сайта "Миротворец".

Эпифанов тоже работает на НТВ, причем уже много лет. Он снимал пропагандистские ролики на оккупированной части Луганской и Донецкой областей, за что загремел в базу "Миротворца".

Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда кардинально изменила акценты на освещение хода событий в войне против Украины. В украинской разведке считают, что это свидетельствует об обострении политической борьбы внутри страны-агрессора. Соответствующие инструкции от кремля для пропагандистов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.