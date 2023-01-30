В окупованому Мелітополі зґвалтували російську пропагандистку Ольгу Зєнкову

В окупованому Мелітополі зґвалтували російську пропагандистку: стали відомі подробиці
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ Ольгу Зєнкову. Дісталося й оператору, який працював з нею — чоловіка побили.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ищи своих".
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Подробиці
Telegram-канал оприлюднив заяву, яку телеканал НТВ передав слідчому комітету рф. У документі зазначається, що пропагандистка Ольга Зєнкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли в ресторані "Воронцовський", коли на них напали люди у камуфляжі, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".
Внаслідок інциденту оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Як зазначають у каналі, "органи правопорядку", підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати цю справу, а гауляйтер Балицький проігнорував звернення.
За даними Telegram-каналу, у росії заборонили висвітлювати цей інцидент в новинах.
Що відомо про постраждалих
На сайті НТВ зазначається, що Ольга Зєнкова дійсно у них працює. Вона народилася в Єкатеринбурзі 21 липня 1983 року. На сайті НТВ її помістили у розділ "кореспонденти в регіонах".
Також відомо, що Зєнкова перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську пропаганду. Її внесено у базу сайту "Миротворець".
Епіфанов теж працює на НТВ, причому вже багато років. Він знімав пропагандистські ролики на окупованій частині Луганської та Донецької областей, за що загримів до бази "Миротворця".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська пропаганда кардинально змінила акценти щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України. В українській розвідці вважають, що це свідчить про загострення політичної боротьби всередині країни-агресора. Відповідні інструкції від кремля для пропагандистів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.