Как украинцам получить 6 500 злотых в Польше

Девушка студентка. Фото: Adobe Stock

Украинцы могут подать заявки на участие в стипендиальной программе от польского Центра Мерошевского.

Об этом сообщает "Центр Мерошевского".

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Стипендиальная программа для украинцев в Польше

Программа называется "Месяц в Польше". Ее главная цель – реализация ежемесячных научно-исследовательских проектов в Польше. Кроме украинцев, в ней могут принять участие также граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и России.

Продолжительность стипендиальная программы — месяц, а сумма вознаграждения составит 6 500 злотых.

Проект предусматривает проведение кратких научных исследований, среди которых:

интервью;

опрос;

архивные и библиотечные запросы в области истории, политической ситуации, культуры и наследия народов Центральной и Восточной Европы.

Для того чтобы принять в ней участие необходимо заполнить соответствующую форму, размещенную на сайте центра и отправить ее на электронную почту [email protected]. Делать это следует на польском или английском языках.

Напомним, тысячи украинцев, спасаясь от войны, покинули страну. Больше всего украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.

В начале 2023 года в Польше было зарегистрировано около 1,3 миллиона украинских беженцев. Но их количество за полгода снизилось до 968 тысяч человек.

А вот в Германии количество украинцев выросло. Пока их насчитывается около 1,08 миллиона граждан Украины, но эта цифра постоянно растет.