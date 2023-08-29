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В Польщі готові платити українцям 6 500 злотих за проведення наукових досліджень

29 серпня 2023 19:18
- Марія Кучеренко
Як українцям отримати 6 500 злотих в Польщі
Дівчина студентка. Фото: Adobe Stock
- Марія Кучеренко

Українці можуть подати заявки на участь у стипендіальній програмі від польського "Центру Мерошевського". 

Про це повідомляє "Центр Мерошевського". 

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Стипендіальна програма для українців в Польщі 

Програма має назву "Місяць в Польщі". Її головна мета — реалізація щомісячних науково-дослідних проєктів у Польщі. Окрім українців в ній можуть взяти участь також громадяни Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та Росії.

Триватиме стипендіальна програма місяць, а сума винагороди складе 6 500 злотих. 

Проєкт передбачає проведення коротких наукових досліджень, серед яких: 

  • інтерв'ю;
  • опитування;
  • архівні та бібліотечні запити в галузі: історії, політичної ситуації, культури та спадщини народів Центральної та Східної Європи.

Для того, щоб взяти в ній участь необхідно заповнити відповідну форму розміщену на сайті центру та відправити її на електронну пошту [email protected]. Робити це варто польською або англійською мовами. 

Нагадаємо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.

На початку 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 1,3 мільйона українських біженців. Але їхня кількість за пів року знизилася до 968 тисяч осіб.

А ось у Німеччині кількість українців зросла. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України, але ця цифра постійно зростає.

 

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