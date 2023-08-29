Як українцям отримати 6 500 злотих в Польщі

Дівчина студентка. Фото: Adobe Stock

Українці можуть подати заявки на участь у стипендіальній програмі від польського "Центру Мерошевського".

Про це повідомляє "Центр Мерошевського".

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Стипендіальна програма для українців в Польщі

Програма має назву "Місяць в Польщі". Її головна мета — реалізація щомісячних науково-дослідних проєктів у Польщі. Окрім українців в ній можуть взяти участь також громадяни Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та Росії.

Триватиме стипендіальна програма місяць, а сума винагороди складе 6 500 злотих.

Проєкт передбачає проведення коротких наукових досліджень, серед яких:

інтерв'ю;

опитування;

архівні та бібліотечні запити в галузі: історії, політичної ситуації, культури та спадщини народів Центральної та Східної Європи.

Для того, щоб взяти в ній участь необхідно заповнити відповідну форму розміщену на сайті центру та відправити її на електронну пошту [email protected]. Робити це варто польською або англійською мовами.

Нагадаємо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.

На початку 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 1,3 мільйона українських біженців. Але їхня кількість за пів року знизилася до 968 тисяч осіб.

А ось у Німеччині кількість українців зросла. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України, але ця цифра постійно зростає.