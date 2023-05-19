В РФ цинично заявили, что страна не разрушала гражданские объекты в Украине

Киевская область, город Бородянка после оккупации российкими военными. Фото: Новини.LIVE

По данным ЮНЕСКО, больше всего от российской войны пострадала Харьковская область. Отмечается, что полномасштабное вторжение России за год нанесло ущерб культурным объектам Украины на 2,6 миллиарда долларов. Однако в МИД России заявили, что это ложь.

Об этом официально отметили в министерстве иностранных дел России.

Читайте также:

Что сказала РФ во время заседания ЮНЕСКО

Российская сторона заявила, что военные ВС РФ наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ постоянно обстреливают территории "Л/ДНР".

"Начну о ударе по Киеву, о котором упомянул украинский представитель. Он умолчал только о том, что удар наносился по военному объекту. А также о том, что ежедневно украинская артиллерия наносит удары городам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, гибнут люди , дети, разрушаются культурные, исторические и религиозные объекты.Только в ДНР и ЛНП уничтожены или повреждены 103 таких объекта: театры, религиозные сооружения, монастыри.Умолчал также представитель Украины о том, что 3 мая Киевом была совершена умышленная атака на Московский Кремль, который, кроме того, что является резиденцией Президента России, входит в Список Всемирного наследия», — заявил глава российской делегации, Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Аляутдинов.

"РФ бьет только по военным объектам"

В России заявляют, что ни один из объектов, включенных в Список Мирового наследия, не пострадал в Украине во время российской специальной военной операции.

"Их координаты были заранее предоставлены ИКОМОС России нашим Вооруженным Силам. По остальным объектам именно Минобороны Украины отказывается предоставить ЮНЕСКО письменные гарантии того, что сами объекты и их окрестности не будут использоваться в военных целях. Впрочем, такой отказ со стороны украинских военных" не удивительно, учитывая практику размещения военных позиций внутри и вблизи объектов, посвященных религии, образованию, искусству, науке и истории, нарушая международное право», — сказали в РФ.

В ЮНЕСКО подсчитали сумму ущерба, нанесенного Россией во время войны

Отмечается, что полномасштабное вторжение России за год нанесло ущерб культурным объектам Украины на 2,6 миллиарда долларов:

Около 1,7 млрд долларов из этой суммы приходится на исторические города, здания и объекты, наполненные признанными культурными и социальными ценностями.

650 миллионов долларов - на туристические объекты.

143 миллиона долларов - на движимые культурные ценности и коллекции.

150 миллионов долларов – на здания и мастерские, предназначенные для культурных и креативных индустрий.

в МИД России поставили ультиматум и угрожают прекратить зерновое соглашение летом.