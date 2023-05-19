В РФ цинічно заявили, що країна не руйнувала цивільних об'єктів в Україні

Київська область, місто Бородянка після окупації російськими військовими. Фото: Новини.LIVE

За даними ЮНЕСКО, найбільше від російської війни постраждала Харківська область. Зазначається, що повномасштабне вторгнення росії за рік завдало збитків культурним об'єктам України на 2,6 мільярда доларів. Однак у МЗС Росії заявили, що це брехня.

Про це офіційно зазначили в міністерстві закордонних справ Росії.

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Російська сторона заявила, що військові ЗС РФ наносять удари лише по військових обʼєктах, натомість ЗСУ постійно обстрілюють території "Л/ДНР".

"Почну про удар по Києву, про який згадав український представник. Він промовчав тільки про те, що удар завдавався по військовому об'єкту. А також про те, що щодня українська артилерія завдає ударів містам Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки, гинуть люди, діти, руйнуються культурні, історичні та релігійні об'єкти. Тільки в ДНР та ЛНП знищено або пошкоджено 103 такі об'єкти: театри, релігійні споруди, монастирі. Умовчав також представник України про те, що 3 травня Києвом було здійснено навмисну атаку на Московський Кремль, який, крім того, що є резиденцією Президента Росії, входить до Списку Світової спадщини", — заявив глава російської делегації, Постійний представник Росії при ЮНЕСКО Аляутдінов.

"РФ бʼє лише по військових обʼєктах"

У Росії заявляють, що жоден із об'єктів, включених до Списку Світової спадщини, не постраждав в Україні під час російської спеціальної військової операції.

"Їхні координати були заздалегідь надані ІКОМОС Росії нашим Збройним Силам. За рештою об'єктів саме Міноборони України відмовляється надати ЮНЕСКО письмові гарантії того, що самі об'єкти та їх околиці не будуть використовуватись у військових цілях. Втім, така відмова з боку українських військових не дивна, враховуючи практику розміщення військових позицій усередині та поблизу об'єктів, присвячених релігії, освіті, мистецтву, науці та історії, порушуючи міжнародне право",— сказали в РФ.

В ЮНЕСКО підрахували суму збитків, завданих Росією під час війни

Зазначається, що повномасштабне вторгнення росії за рік завдало збитків культурним об'єктам України на 2,6 мільярда доларів:

Близько 1,7 мільярда доларів з цієї суми припадає на історичні міста, будівлі та об'єкти, наповнені визнаними культурними та соціальними цінностями.

650 мільйонів доларів — на туристичні об'єкти.

143 мільйони доларів — на рухомі культурні цінності та колекції.

150 мільйонів доларів — на будівлі й майстерні, призначені для культурних та креативних індустрій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в МЗС Росії поставили ультиматум та погрожують припинити зернову угоду влітку.