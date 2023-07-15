Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В РФ задержали экс-полковника ФСБ, который "сливал" кулуарную жизнь Кремля в соцсети arrow

В РФ задержали экс-полковника ФСБ, который "сливал" кулуарную жизнь Кремля в соцсети

15 июля 2023 07:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В РФ задержали экс-полковника ФСБ, который "сливал" кулуарную жизнь Кремля в соцсети
Федеральная служба сохранности (ФСБ) России. Иллюстративное фото: ЦОС ФСБ РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России задержан бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков, который является администратором известных телеграмм-каналов, рассказывающих о внутренней политике в Кремле. Его задержали по обвинению в вымогательстве у неизвестных политиков и бизнесменов РФ.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Кто такой Михаил Поляков

По информации российских источников, Поляков является владельцем телеграмм-каналов "Кремлевская прачка", "Бриф" и "Силовики". Однако в "Брифе" и "Силовиках" отрицали причастность Полякова к их каналам.

"Эти три телеграмма-каналы регулярно рассуждают о внутренней политике Кремля и динамике между российскими политическими фракциями и распространяют заметные слухи в российском информационном пространстве", — добавляют в сообщении.

Почему задержали Полякова

Отмечается, что ресурсы, спекулирующие по внешней политике Кремля, занимают особую часть информационного пространства РФ.

В Институте говорят, что задержание Полякова показывает, что в Кремле, вероятно, хотят подавить спекуляции по внутренней политике после бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, через несколько часов после произошедшего 24 июня этого года бунта Евгения Пригожина служба внутренней безопасности РФ задержала некоторых высокопоставленных лиц. Среди них, в частности, известен генерал Суровикин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз