В РФ задержали экс-полковника ФСБ, который "сливал" кулуарную жизнь Кремля в соцсети

Федеральная служба сохранности (ФСБ) России. Иллюстративное фото: ЦОС ФСБ РФ

В России задержан бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков, который является администратором известных телеграмм-каналов, рассказывающих о внутренней политике в Кремле. Его задержали по обвинению в вымогательстве у неизвестных политиков и бизнесменов РФ.

Об этом пишет ISW.

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Кто такой Михаил Поляков

По информации российских источников, Поляков является владельцем телеграмм-каналов "Кремлевская прачка", "Бриф" и "Силовики". Однако в "Брифе" и "Силовиках" отрицали причастность Полякова к их каналам.

"Эти три телеграмма-каналы регулярно рассуждают о внутренней политике Кремля и динамике между российскими политическими фракциями и распространяют заметные слухи в российском информационном пространстве", — добавляют в сообщении.

Почему задержали Полякова

Отмечается, что ресурсы, спекулирующие по внешней политике Кремля, занимают особую часть информационного пространства РФ.

В Институте говорят, что задержание Полякова показывает, что в Кремле, вероятно, хотят подавить спекуляции по внутренней политике после бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, через несколько часов после произошедшего 24 июня этого года бунта Евгения Пригожина служба внутренней безопасности РФ задержала некоторых высокопоставленных лиц. Среди них, в частности, известен генерал Суровикин.