В РФ затримали експолковника ФСБ, який "зливав" кулуарне життя Кремля в соцмережі

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. Ілюстративне фото: ЦОС ФСБ РФ

В Росії затримали колишнього співробітника ФСБ Михайла Полякова, який є адміністратором відомих телеграм-каналів, які розповідають про внутрішню політику у Кремлі. Його затримали через звинувачення у вимаганні у невідомих політиків і бізнесменів РФ.

Про це пише ISW.

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Хто такий Михайло Поляков

За інформацією російських джерел, Поляков є власником телеграм-каналів "Кремлівська прачка", "Бриф" і "Силовики". Проте у "Брифі" та "Силовиках" заперечили причетність Полякова до їхніх каналів.

"Ці три телеграм-канали регулярно міркують про внутрішню політику Кремля та динаміку між російськими політичними фракціями та поширюють помітні чутки в російському інформаційному просторі", — додають у повідомленні.

Чому затримали Полякова

Зазначається, що ресурси, які спекулюють щодо зовнішньої політики Кремля, займають особливу частину інформаційного простору РФ.

В Інституті кажуть, що затримання Полякова показує, що у Кремлі, ймовірно, хочуть придушити спекуляції щодо внутрішньої політики після бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Нагадаємо, через декілька годин після бунту Євгена Пригожина, який відбувся 24 червня цього року, служба внутрішньої безпеки РФ затримала деяких високопоставлених осіб. Серед них, зокрема, відомий генерал Суровікін.