Что предлагают потенциальным псевдоучастникам

В россии ищут массовку, которая придет на концерт в Лужниках 22 февраля, где должен выступить путин. За участие потенциальным участникам предлагают 500 рублей и возможность посмотреть звезд российской эстрады.

Об этом пишет российское издание " Медуза".

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Первые сообщения о наборе желающих на концерт начали появляться в Телеграмм-каналах и публичных группах соцсети "Вконтакте". Там речь шла о предложении принять участие в концерте-встрече, который состоится на стадионе "Лужники" 22 февраля, где должен выступить президент россии владимир путин.

Интересно, что объявление уже удалили, но, как утверждают журналисты, речь шла о таком предложении: "Патриотический концерт, посвященный 23 февраля, начнется в "Лужниках" в 14:00. На нем выступят "Руки Вверх", Филипп Киркоров, Клава Кока , Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Niletto. За участие оплата 500 рублей. Также есть возможность получить праздничный мерч".

Журналисты расспросили организатора массовки по поводу объявления. Он заявил: "Я просто пытаюсь набрать народ. Что мне сказали, то я скопировал и бросил в группу, а дальше я точно не могу сказать вам".

Отметим, что президент россии владимир путин также запланировал встречу 21 февраля, где выступит с ежегодным посланием в Федеральное собрание. Скорее всего, он будет говорить об интеграции аннексированных украинских регионов.