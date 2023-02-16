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В росії на патріотичний концерт, де виступить путін, вже набирають масовку за 500 рублів

16 лютого 2023 23:15
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В росії на концерт в Лужниках, де виступить путін, шукають масовку
Що пропонують потенційним псевдоучасникам
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В росії шукають масовку, яка прийде на концерт у Лужниках 22 лютого, де має виступити путін. За участь потенційним учасникам пропонують 500 рублів та можливість подивитися на зірок російської естради.

Про це пише російське видання "Медуза".

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Перші повідомлення про набір охочих на концерт почали з'являтися у Телеграм-каналах та публічних групах соцмережі "Вконтакте". Там йшлося про пропозицію взяти участь у концерті-зустрічі, що відбудеться на стадіоні "Лужники" 22 лютого, де має виступити президент росії володимир путін.

Цікаво, що оголошення вже видалили, але, як стверджують журналісти, там йшлося про таку пропозицію: "патріотичний концерт, присвячений 23 лютого, почнеться у "Лужниках" о 14:00. На ньому виступлять "Рухи Вверх", Філіп Кіркоров, Клава Кока, Стас Міхайлов, Поліна Гагаріна, Григорій Лєпс та Niletto. За участь оплата 500 рублів. Також є можливість отримати святковий мерч".

Журналісти розпитали організатора масовки щодо оголошення. Він заявив: "Я просто намагаюся набрати народ. Що мені сказали — те я скопіював та кинув у групу, а далі я точно не можу сказати вам". 

Зазначимо, що президент росії володимир путін також запланував зустріч 21 лютого, де виступить із щорічним посланням до Федеральних зборів. Найімовірніше, він говоритиме про інтеграцію анексованих українських регіонів.

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