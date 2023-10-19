В России задержали редактора "Радио Свобода" гражданку США Алсу Курмашеву

Журналистка Алсу Курмашева. Фото: REF/RL

В России задержана гражданка Соединенных Штатов Алсу Курмашева, работающая журналисткой на "Радио Свобода". Ее обвиняют в том, что она не зарегистрировалась как так называемый "иностранный агент".

Об этом сообщает The Guardian.

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Алсу Курмашеву, редактор финансируемого США издания, содержат в изоляторе временного содержания, говорится в заявлении нью-йоркского Комитета защиты журналистов (CPJ) со ссылкой на государственное СМИ Татар-Информ.

Представитель российского правозащитного новостного сайта "ОВД-Инфо" сообщил, что Курмашеву "скорее всего" в ближайшее время переведут в СИЗО.

"Алсу — очень уважаемая коллега, преданная жена и преданная мать двоих детей. Ее "нужно уволить, чтобы она могла немедленно вернуться в свою семью", — сказал исполняющий обязанности президента "Радио Свобода" Джеффри Гедмин.

Курмашева, обычно проживающая в Праге, въехала в Россию 20 мая в связи с семейными обстоятельствами.

Кого еще задержали в России

Арест Курмашевой произошел через семь месяцев после задержания Гершковича, ставшего первым западным репортером, заключенным по обвинениям в шпионаже в России с советских времен.

31-летний московский корреспондент Wall Street Journal, его работодатель и правительство США отвергли обвинения в шпионаже.

Россия не предоставила публичных доказательств предъявленных им обвинений против Гершковича. Московский суд в начале этого месяца отклонил его апелляцию на его задержание и постановил удерживать его до конца ноября.

Его держат в печально известной московской тюрьме Лефортово.

Ранее мы рассказывали, что на временно оккупированной территории пропала украинская журналистка Виктория Рощина. Она не выходила на связь с 3 августа.

Напоминаем, что бывшего редактора пропагандистского "Первого канала" РФ Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о "фейках". Ранее прокуратура хотела назначить ей девять лет заключения.