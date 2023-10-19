В России задержали редактора "Радио Свобода" гражданку США Алсу Курмашеву
В России задержана гражданка Соединенных Штатов Алсу Курмашева, работающая журналисткой на "Радио Свобода". Ее обвиняют в том, что она не зарегистрировалась как так называемый "иностранный агент".
Об этом сообщает The Guardian.
Что известно о задержанной
Алсу Курмашеву, редактор финансируемого США издания, содержат в изоляторе временного содержания, говорится в заявлении нью-йоркского Комитета защиты журналистов (CPJ) со ссылкой на государственное СМИ Татар-Информ.
Представитель российского правозащитного новостного сайта "ОВД-Инфо" сообщил, что Курмашеву "скорее всего" в ближайшее время переведут в СИЗО.
"Алсу — очень уважаемая коллега, преданная жена и преданная мать двоих детей. Ее "нужно уволить, чтобы она могла немедленно вернуться в свою семью", — сказал исполняющий обязанности президента "Радио Свобода" Джеффри Гедмин.
Курмашева, обычно проживающая в Праге, въехала в Россию 20 мая в связи с семейными обстоятельствами.
Кого еще задержали в России
Арест Курмашевой произошел через семь месяцев после задержания Гершковича, ставшего первым западным репортером, заключенным по обвинениям в шпионаже в России с советских времен.
31-летний московский корреспондент Wall Street Journal, его работодатель и правительство США отвергли обвинения в шпионаже.
Россия не предоставила публичных доказательств предъявленных им обвинений против Гершковича. Московский суд в начале этого месяца отклонил его апелляцию на его задержание и постановил удерживать его до конца ноября.
Его держат в печально известной московской тюрьме Лефортово.
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