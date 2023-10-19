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В Росії затримали редакторку "Радіо Свобода" громадянку США Алсу Курмашеву

19 жовтня 2023 11:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії затримали редакторку "Радіо Свобода" громадянку США Алсу Курмашеву
Журналістка Алсу Курмашева. Фото: REF/RL
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Росії затримали громадянку Сполучених Штатів Алсу Курмашеву, яка працює журналісткою на "Радіо Свобода". Її звинувачують в тому, що вона не зареєструвалася як так званий "іноземний агент".

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про затриману

Алсу Курмашеву, редакторку фінансованого США видання, утримують в ізоляторі тимчасового утримання, йдеться в заяві нью-йоркського Комітету захисту журналістів (CPJ) з посиланням на державне ЗМІ Татар-Інформ.

Представник російського правозахисного новинного сайту "ОВД-Інфо" повідомив, що Курмашеву "швидше за все" найближчим часом переведуть у СІЗО.

"Алсу — дуже шанована колега, віддана дружина та віддана мати двох дітей. Її "потрібно звільнити, щоб вона могла негайно повернутися до своєї сім'ї", — сказав виконуючий обов’язки президента "Радіо Свобода" Джеффрі Гедмін.

Курмашева, яка зазвичай проживає в Празі, в'їхала в Росію 20 травня у зв'язку з сімейними обставинами.

Кого ще затримали в Росії

Арешт Курмашевої відбувся через сім місяців після затримання Гершковича, який став першим західним репортером, ув’язненим за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з радянських часів.

31-річний московський кореспондент Wall Street Journal, його роботодавець і уряд США відкинули звинувачення в шпигунстві.

Росія не надала публічних доказів висунутих нею звинувачень проти Гершковича. Московський суд на початку цього місяця відхилив його апеляцію на його затримання та постановив утримувати його до кінця листопада.

Його тримають у сумнозвісній московській в’язниці Лефортово.

Раніше ми розповідали, що на тимчасово окупованій території зникла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона не виходила на зв'язок з 3 серпня.

Нагадуємо, що колишню редакторку пропагандистського "Першого каналу" РФ Марину Овсяннікову заочно засудили до 8,5 року колонії у справі про "фейки". Раніше прокуратура хотіла призначити їй дев'ять років ув'язнення. 

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