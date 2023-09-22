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В США сооснователь клиники протезирования Майк Коркоран получил награду от Зеленского

22 сентября 2023 16:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США соучредитель клиники протезирования Майк Коркоран получил награду от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду американцу Майку Коркорану. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соучредитель центра протезирования MCOP (Medical Center Orthotics&Prosthetics) в США Майк Коркоран получил от Президента Украины Владимира Зеленского награду за лечение наших воинов. Весной в студии Новини.LIVE наши журналисты провели эксклюзивное интервью с этим американским медиком.

Об этом сам Коркоран сообщил на своей странице в Facebook.

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Вручение награды

Как известно, награждение состоялось во время визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

По словам американца, это награда не только для него, но и для всех работников клиники, которые занимаются реабилитацией украинцев.

"Было очень приятно получить награду от Президента Зеленского за работу, которую мы проводим с ранеными украинскими солдатами. Эта награда для всех наших сотрудников, которые упорно заботятся о украинских воинах, пострадавших от российской агрессии. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем, и надеемся, что со временем мы сможем изменить ситуацию к лучшему", — подчеркнул Коркоран.

Протезирование украинских военных

Отметим, ранее в эксклюзивном интервью Новини.LIVE соучредитель МСОР Майк Коркоран, бывший помощник Билла Клинтона, руководитель программы протезирования украинских военных в США Билл Эндикот и Председатель правления международного фонда "Future for Ukraine" в Польше Елена Николаенко рассказали о программах протезирования украинских в США.

Напомним, в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу после прибытия в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.

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