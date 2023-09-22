В США співзасновник клініки протезування Майк Коркоран отримав нагороду від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду американцю Майку Коркорану. Фото: ОП

Співзасновник центру протезування MCOP (Medical Center Orthotics & Prosthetics) в США Майк Коркоран отримав від Президента України Володимира Зеленського нагороду за лікування наших воїнів. Навесні у студії Новини.LIVE наші журналісти провели ексклюзивне інтерв'ю з цим американським медиком.

Про це сам Коркоран повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Вручення відзнаки

Як відомо, нагородження відбулося під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

За словами американця, це відзнака не лише для нього, а й для всіх працівників клініки, які займаються реабілітацією українців.

"Було дуже приємно отримати нагороду від Президента Зеленського за роботу, яку ми проводимо з пораненими українськими солдатами. Ця відзнака для всіх наших співробітників, які наполегливо дбають про українських воїнів, які постраждали від російської агресії. Ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, і сподіваємося, що з часом ми зможемо змінити ситуацію на краще", — наголосив Коркоран.

Протезування українських військових

Зазначимо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE співзасновник МСОР Майк Коркоран, колишній помічник Білла Клінтона, керівник програми протезування українських військових у США Білл Ендікот та Голова правління міжнародного фонду "Future for Ukraine" у Польщі Олена Ніколаєнко розповіли про програми протезування українських воїнів у США.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Так, одразу після прибуття до США український лідер відправився в клініку Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.