В ТОП самых влиятельных женщин года попали три украинки и две россиянки
ВВС опубликовал ежегодный ТОП-100 женщин, которые вдохновляют и влияют на мир. В список попали три украинки и две россиянки.
Об этом сообщает BBC.
Самые влиятельные женщины года
В топе есть писатель, литературовед, публицист Оксана Забужко, советник по вопросам климатической политики Ирина Ставчук и основатель благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская.
Авторы рассказали, что Забужко является автором более 20 литературных произведений, принадлежащих к художественной прозе, поэзии и публицистике.
"Ее считают одной из величайших женщин-писательниц, поэтесс и интеллектуалов Украины... Ее книги переведены на 20 языков и отмечены множеством национальных и международных наград, среди которых — литературная премия Центральной Европы "Ангелус", Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (за заслуги в гуманитарной сфере) и орден Почетного легиона Франции", — говорится в материале.
Ставчук недавно начал сотрудничество с движением "Европейский климатический фонд". В нем она занимается украинскими программами, направленными на разработку экологически чистых и устойчивых к изменению климата решений для послевоенного восстановления страны. Она также является соучредителем Центра экологических инициатив "Экодия" и "Ассоциации велосипедистов Киева" (U-Cycle).
Розвадовская начала волонтерить в прифронтовых районах Донбасса еще в 2015 году. Она была частью съемочной команды документального фильма о детском приюте в Лисичанске "Дом из заноз". К тому же украинка написала книгу "Война голосами детей".
В список самых влиятельных женщин года попали также россиянки: пожарная София Косачева и поэтесса Дарья Серенко.
Проект "100 женщин"
Его основали в 2013 году. Проект посвящен сотне вдохновляющих и влиятельных женщин.
В прошлом году в список попали:
- первая леди Елена Зеленская;
- парамедик Юлия Паевская (Тайра);
- защитник прав людей с инвалидностью Юлия Сачук;
- правозащитница Александра Матвийчук;
- математик Марина Вязовская;
- журналист Кристина Бердинских;
- врач-педиатр Ирина Кондратова;
- политик и волонтер Яна Зинкевич.
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