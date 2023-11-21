В ТОП самых влиятельных женщин года попали три украинки и две россиянки

Женщины, попавшие в ТОП самых влиятельных в 2023 году. Фото: BBC

ВВС опубликовал ежегодный ТОП-100 женщин, которые вдохновляют и влияют на мир. В список попали три украинки и две россиянки.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Самые влиятельные женщины года

В топе есть писатель, литературовед, публицист Оксана Забужко, советник по вопросам климатической политики Ирина Ставчук и основатель благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Розвадовская.

Авторы рассказали, что Забужко является автором более 20 литературных произведений, принадлежащих к художественной прозе, поэзии и публицистике.

"Ее считают одной из величайших женщин-писательниц, поэтесс и интеллектуалов Украины... Ее книги переведены на 20 языков и отмечены множеством национальных и международных наград, среди которых — литературная премия Центральной Европы "Ангелус", Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (за заслуги в гуманитарной сфере) и орден Почетного легиона Франции", — говорится в материале.

Ставчук недавно начал сотрудничество с движением "Европейский климатический фонд". В нем она занимается украинскими программами, направленными на разработку экологически чистых и устойчивых к изменению климата решений для послевоенного восстановления страны. Она также является соучредителем Центра экологических инициатив "Экодия" и "Ассоциации велосипедистов Киева" (U-Cycle).

Розвадовская начала волонтерить в прифронтовых районах Донбасса еще в 2015 году. Она была частью съемочной команды документального фильма о детском приюте в Лисичанске "Дом из заноз". К тому же украинка написала книгу "Война голосами детей".

В список самых влиятельных женщин года попали также россиянки: пожарная София Косачева и поэтесса Дарья Серенко.

Проект "100 женщин"

Его основали в 2013 году. Проект посвящен сотне вдохновляющих и влиятельных женщин.

В прошлом году в список попали:

первая леди Елена Зеленская;

парамедик Юлия Паевская (Тайра);

защитник прав людей с инвалидностью Юлия Сачук;

правозащитница Александра Матвийчук;

математик Марина Вязовская;

журналист Кристина Бердинских;

врач-педиатр Ирина Кондратова;

политик и волонтер Яна Зинкевич.

Напомним, американская киноакадемия официально объявила имя ведущего 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится в 2024 году.

Также мы писали, что украинского ведущего Тимура Мирошниченко наградили почетным званием "Папа года". Церемония награждения прошла 5 ноября в Киеве.