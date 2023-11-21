Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У ТОП найвпливовіших жінок року потрапили три українки та дві росіянки arrow

У ТОП найвпливовіших жінок року потрапили три українки та дві росіянки

21 листопада 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ТОП найвпливовіших жінок року потрапили три українки та дві росіянки
Жінки, які потрапили в ТОП найвпливовіших у 2023 році. Фото: BBC
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ВВС опублікував щорічний ТОП-100 жінок, які надихають та впливають на світ. До списку потрапили три українки та дві росіянки.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Найвпливовіші жінки року

У топі є письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко, радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук та засновниця благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.

Автори розповіли, що Забужко є авторкою понад 20 літературних творів, що належать до художньої прози, поезії та публіцистики.

"Її вважають однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок України… Її книги перекладені 20 мовами й відзначені безліччю національних та міжнародних нагород, серед яких літературна премія Центральної Європи "Ангелус", Національна премія України імені Тараса Шевченка (за заслуги в гуманітарній сфері) та орден Почесного легіону Франції", — йдеться у матеріалі.

Ставчук нещодавно почала співпрацю з рухом "Європейський кліматичний фонд". У ньому вона опікується українськими програмами, спрямованими на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення країни. Вона також є співзасновницею Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва" (U-Cycle).

Розвадоська почала волонтерити у прифронтових районах Донбасу ще у 2015 році. Вона була частиною знімальної команди документального фільму про дитячий притулок у Лисичанську "Будинок зі скалок". До того ж українка написала книгу "Війна голосами дітей".

До списку найвпливовіших жінок року потрапили також росіянки: пожежниця Софія Косачова та поетка Дар'я Серенко.

Проєкт "100 жінок"

Його заснували у 2013 році. Проєкт присвячений сотні надихаючих і впливових жінок. 

Минулого року до списку потрапили:

  • перша леді Олена Зеленська;
  • парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра);
  • захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук;
  • правозахисниця Олександра Матвійчук;
  • математикиня Марина Вязовська;
  • журналістка Крістіна Бердинських;
  • лікарка-педіатр Ірина Кондратова;
  • політикиня та волонтерка Яна Зінкевич.

Нагадаємо, американська кіноакадемія офіційно оголосила ім'я ведучого 96-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться 2024 року. 

Також ми писали, що українського ведучого Тимура Мірошниченка нагородили почесним званням "Тато року". Церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Києві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі