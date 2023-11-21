У ТОП найвпливовіших жінок року потрапили три українки та дві росіянки

Жінки, які потрапили в ТОП найвпливовіших у 2023 році. Фото: BBC

ВВС опублікував щорічний ТОП-100 жінок, які надихають та впливають на світ. До списку потрапили три українки та дві росіянки.

Про це повідомляє BBC.

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У топі є письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко, радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук та засновниця благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.

Автори розповіли, що Забужко є авторкою понад 20 літературних творів, що належать до художньої прози, поезії та публіцистики.

"Її вважають однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок України… Її книги перекладені 20 мовами й відзначені безліччю національних та міжнародних нагород, серед яких літературна премія Центральної Європи "Ангелус", Національна премія України імені Тараса Шевченка (за заслуги в гуманітарній сфері) та орден Почесного легіону Франції", — йдеться у матеріалі.

Ставчук нещодавно почала співпрацю з рухом "Європейський кліматичний фонд". У ньому вона опікується українськими програмами, спрямованими на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення країни. Вона також є співзасновницею Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва" (U-Cycle).

Розвадоська почала волонтерити у прифронтових районах Донбасу ще у 2015 році. Вона була частиною знімальної команди документального фільму про дитячий притулок у Лисичанську "Будинок зі скалок". До того ж українка написала книгу "Війна голосами дітей".

До списку найвпливовіших жінок року потрапили також росіянки: пожежниця Софія Косачова та поетка Дар'я Серенко.

Проєкт "100 жінок"

Його заснували у 2013 році. Проєкт присвячений сотні надихаючих і впливових жінок.

Минулого року до списку потрапили:

перша леді Олена Зеленська;

парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра);

захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук;

правозахисниця Олександра Матвійчук;

математикиня Марина Вязовська;

журналістка Крістіна Бердинських;

лікарка-педіатр Ірина Кондратова;

політикиня та волонтерка Яна Зінкевич.

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