Из-за ракетной атаки рф в Украине задерживаются 11 поездов

Время задержки — от 15 минут до полутора часов

В Украине из-за массовой ракетной атаки задерживаются поезда. Основная причина — обесточивание отдельных участков.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

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Отмечается, что из-за ракетной атаки россии 11 поездов Укрзализныци задерживаются. Впрочем, 41 из 52 поездов дальнего сообщения следуют по графику.

От графика отстают следующие поезда:

№15/16 Ясиня — Харьков (+1 ч 29 мин.);

№21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 13 мин.);

№749/750 Вена — Киев (+1 ч 8 мин.);

№749/750 Ужгород — Киев (+1 ч 8 мин.);

№13/14 Солотвино — Киев (+55 мин.);

№749/750 Киев — Вена (+35 мин.);

№711/712 Киев — Краматорск (+45 мин.);

№191/192 Одесса — Краматорск (+25 мин.);

№91/92 Одесса — Харьков (+17 мин.);

№113/114 Львов — Харьков (+15 мин.);

№111/112 Киев — Изюм (+12 мин.).

Кроме того, в Укрзализныце рассказали, что 450 пассажиров поезда №712 Киев — Краматорск на станции Полтава-Южная пересажены в спальные вагоны, которые продолжили движение по маршруту под теплотягой.

В компании также напомнили, что на железнодорожных вокзалах Украины открыты пункты несокрушимости, а на крупнейших работают крепости несокрушимости, где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь. Также в Укрзализныце заявили, что пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах, в результате обстрелов и тревог, не успели на свои рейсы, с тем же билетом посадят на следующий рейс аналогичного направления.

Напомним, сегодня россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были на всей территории Украины.

Известно, что силам ПВО удалось уничтожить большее количество вражеских ракет.